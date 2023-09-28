Meta結合微軟Bing 推出聊天機器人Meta AI

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Meta Connect 2023大會中，Meta宣布上架新的聊天機器人「Meta AI」，並將與微軟合作，將Bing搜索彙整到Meta AI聊天機器人中。

Meta表示，Meta AI 已經美國推出測試版。用戶可以透過 Meta 的社交媒體和聊天服務使用，包括 WhatsApp、Messenger 和 Instagram。

微軟指出，除了微軟產品組合之外，自己還是一家平台公司，為其他人提供實現其 AI 雄心所需的工具和服務，因此很高興地宣布，微軟已經開始與 Meta 合作，將 Bing 集成到 Meta AI 的聊天體驗中，從而透過訪問實時搜索訊息來提供更及時、最新的答案。Bing 的集成擴展到 Meta AI 以及 Meta 的一些其他 AI，可用於在 WhatsApp、Messenger 和 Instagram 中發送消息。

Bing 搜索也集成到了 OpenAI 的 ChatGPT 中。正如IT之家此前報道，OpenAI 今日在其 X 帳號宣布，ChatGPT 現在可以瀏覽互聯網了，由微軟必應提供支持，並提供直接來源鏈接，ChatGPT 不再局限於 2021 年 9 月之前的數據了。