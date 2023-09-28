《國際政治》UAW談判結果不重要 川普語不驚人死不休

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國上任總統川普於美東時間27日直言，正在罷工的UAW（美國汽車工人工會）勞方成員與資方大車廠，有沒有為自己爭取到有力的條件並不重要，重要的是電動車會把這些勞工變成，即使是英雄也無用武之地。

第2次選擇缺席共和黨黨內總統大選辯論的川普，在底特律城外，跟一群非工會的汽車零組件公司員工說，即使這次有得到什麼東西，基本上來說根本沒有差，因為大家在兩年內都會沒頭路可做。

在同一天晚上，川普又開金口，認為現任總統拜登利用不同的誘因，來催生電動車生產，將讓整個產業都找不到工作。美東26日，拜登加入UAW的抗議行列，支持這些勞工加薪40%的訴求，以及改善工作條件等。

就在川普發表談話時，拜登競選團隊也做出聲明，指出川普在拜登總統的這次行程上說謊，是為了要轉移川普過去有跡可循的失敗紀錄，像是想利用涓滴經濟學（trickle-down economics）為有錢人減稅，把美國的工廠給關了，然後外包給中國大陸代工。

路透社指出，川普與拜登兩人都決定，介入這場汽車業勞資雙方緊張情勢不斷升高的爭議中，表示都非常重視在明年總統大選時，能獲得密西根州，以及其它州受薪階級選民的支持。

這次似乎有望獲得在野的共和黨提名，並挑戰拜登現任總統寶座的川普，在2020年以15.4萬票左右的差距丟掉密西根州。同時，密西根州也是川普在2016年贏得選票，但在2020年卻失去的3個鐵鏽州（Rust Belt）之一。至於另外兩個，則是賓州以及威斯康辛州，明年這3個州應該對美國兩大黨都非常重要。