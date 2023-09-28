陳立委｜10月行情偏樂觀 留意三檔題材股

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投資人擔憂美國政府可能關門停擺，且聯準會主席鮑爾打算年底前還要升息，公債殖利率居高不下，美股仍在修正階段，不過利空已逐漸鈍化，等待落底後可以期待10月的行情。上周台股指數重挫後，本周指數平緩整理，而AI族群跌深後緩步反彈，預估10月行情仍可偏樂觀看待。

台股指數今以16,330紅盤開出，最高來到16,411點，但盤中開始有賣壓出現，且成交量能持續萎縮，代表觀望氣氛濃厚，短線上較難看到大多頭走勢。不過逢低也是進場的好機會，目前台灣各產業來看，AI前景仍然是看好大幅成長，其他如散裝航運、矽光子、散熱、充電樁等族群表現也可期待。

展望第四季，選舉行情即將來臨，只要國際情勢不要再出現黑天鵝，對台股發展仍具信心，建議回檔時可適度布局，操作上選基本面佳，且未來產品營收及毛利率看好成長的個股，如：

1.中航（2612）：去年全年EPS3.88元，上半年EPS1.13元，前8月營收較去年同期成長-13.15％。中航為散裝貨輪運輸業，全球鐵礦砂出口與大陸庫存量不足，巴西及澳洲鐵礦砂需求強勁，海岬型日租金自9月以來的報價，已經飆漲約1.5倍，加上巴拿馬運河乾旱水位低，塞港危機浮現，帶動波羅的海指數創下今年來的新高，預估中航獲利將大幅提升。

2.萬潤（6187）：去年全年EPS6.15元，上半年EPS0.55元，前8月營收較去年同期成長-60.13％。萬潤為半導體製程設備製造大廠，近期受惠AI需求帶動CoWoS（先進封裝技術）產能需求大爆發，目前訂單能見度高，預計第四季交貨量開始增加，營運可望逐季成長。

3.益安（6499）：去年全年EPS-4.95元，上半年EPS-9.20元，前8月營收較去年同期成長-50.1％。益安為醫療器材產品研發公司，上半年雖然虧損，但昨27日公布旗下產品大口徑心導管止血裝置，接獲美國FDA通知取得上市許可，依先前與Terumo公司的合約，可先取得里程金一百萬美元，日後若能順利攻下美國市場，未來營運可期。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。