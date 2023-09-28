藍委再指進口蛋「1顆補助32元」 農業部駁：非通案

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昨日立法院質詢時，國民黨立委指出，進口雞蛋成本頂多一顆18元，但農業部卻給一顆32元補助，農業部澄清，沒有所謂補助業者一顆蛋32元的情形存在，是政府為達成解決缺蛋並抑制黑市價格影響民生的目的，一顆補貼26-32元的只是特殊個案。

農業部表示，由中央畜產會執行的國外緊急進口專案，是透過高買低賣平穩市場價格，今年3月初缺蛋嚴重且黑市價格飆漲時，急須進口雞蛋補足缺口穩定當時蛋價，初期緊急空運進口的澳洲雞蛋由畜產會吸收的差額為26.8到32.1元，並無補助業者一顆蛋32元的問題。

農業部表示，今年3月初緊急從泰國、美國及澳洲空運雞蛋來台，數量只有528萬顆，僅佔全部進口數量1.4億顆的3.8％，差額吸收26.8元到32.1元左右的雞蛋數量更只佔其中1％，雖航運成本較高但並非通案，整體專案進口雞蛋吸收差額平均一顆3.8元。

國民黨立委溫玉霞昨也估計，每顆進口蛋成本10元，加上空運成本5元和物流報關費用等3元，18元扣除售價5元也才虧損13元左右，質疑為補助會高達26至32元。

農業部說明，澳洲空運專案的雞蛋的到岸價格一顆約20.75到24.25元，關稅、營業稅加上管銷成本每顆約10.4到12.1元，因此畜產會吸收差額為每顆26.8到32.1元，並沒有將補助給業者的情形。

農業部強調，進口雞蛋到台灣後，中央畜產會以國內產地價格銷售給洗選及加工業者，已有效平抑飆漲的黑市價格，國人短期間內也都可以買到平價的雞蛋，其效益超過政府吸收的價差成本10倍以上，效益達60億元，對穩定民生消費需求有極大助益。