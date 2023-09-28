iPhone 15 Pro又爆1災情！實測結果比三星還爛

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【中時新聞網 郭宜欣】蘋果iPhone15全系列上市，但Pro及Pro Max經過用戶使用及實測後發現容易過熱的狀況，表現比三星今年的旗艦機Galaxy S23Ultra還要差。此外，除了使用上的問題外，國外實測結果也發現，iPhone15Pro不僅在充電效率上輸給S23就連充電時的溫度也比較高。

美國科技媒體android authority報導，將iPhone15Pro及S23進行實測，若進行瀏覽網頁、視訊串流等工作時，iPhone15Pro溫度跟S23差不多，但如果進行Geekbench6更嚴格的測試，iPhone15Pro會比S23高出1至2度，體感也還沒有出現明顯差距。

然而如果進行更嚴苛的3DMark Wild Life測試，iPhone15Pro的溫度就會快速升高，只要5分鐘就會達到40度，20分鐘會達到峰值47度，S23的表現雖同樣不佳，但溫度還是比iPhone15Pro低5.7％，落在39.9度（測試5分鐘）與44.7度（測試20分鐘）左右。

此外，如果同時進行4K/60FPS錄影，僅僅5分鐘iPhone15Pro就比S23熱了7度，總結來看，iPhone15Pro溫度始終比較高，用戶的抱怨並不是毫無根據。

更糟糕的是，iPhone15Pro在充電效率與充電時的溫度表現也都不如S23，報導提到，與安卓不同，iOS沒有公開取得內部電池讀數的方法，只能透過外殼推估內部溫度，內部溫度通常會比外面高2至4度。

在此狀況下，iPhone15Pro最高溫達到36.1度，高於S23的35.5度，但iPhone15Pro充電功率平均約20W，S23最高則可以來到45W，所花費的充電時間也會比較長。

報導提到，測試iPhone15Pro的充電狀況雖然不像進行A17Pro晶片測試時那樣令人擔憂，但考慮到iPhone15Pro的功率水準相對較低且充電速度緩慢，手機溫度仍然偏高，電量從0至100％需要90分鐘才能充滿。