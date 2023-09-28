提升採購及媒合效益 紡拓會推出線上形象區型錄主題展

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由經濟部國際貿易署指導，紡拓會主辦的台北紡織展（TITAS）將於10月17-19日假台北南港展覽館1館登場。紡拓會28日指出，為讓買主快速有效地尋找所需產品，大幅提升採購及媒合效益。即日推出「線上形象區」型錄主題展上線，展出500件精選展品，讓國內外買主提前一覽TITAS參展商最新展品與創新技術。

今年的台北紡織展（TITAS）以「機能應用、永續環保、智慧製造」三大主題。

TITAS「線上形象區」型錄主題展主要呈現二大主題精選產品；其一為「永續環保」，展品亮點聚焦在採用廢氣回收、農作廢棄物再製、生質纖維、可降解、可回收貼膜、抽絲紡紗及下腳料回收再製原料、成衣回收、漁網回收、原抽色紗、無水染色、低溫染色、無溶劑、冷轉印等創新紡織品。

再來就是「機能應用」，凡涉及舒適、健康、休閒、運動、安全、防護、醫療及生理多面向的機能考量，展品亮點包括吸濕快乾、抗菌、消臭、高彈力、防水透濕、防潑水、蓄熱保暖、瞬間涼感、高耐磨、抗UV、具高強力、耐化學品、耐高溫、高防污、具抗菌及抗病毒等創新紡織品。

紡拓會指出，凡是有興趣的業者及買主只要點擊「線上形象區型錄主題展」專區，即可一覽產品圖片及資訊，快速有效地尋找所需產品，大幅提升採購及媒合效益。