連假出國夯 謹記旅平險投保三大要訣保障無煩惱

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中秋假期將至，國慶四日連假緊接在後，許多民眾藉此機會安排出國旅遊，出國前旅平險該如何買、如何保，成為熱門的討論話題。保誠人壽提醒，出國旅遊時保險格外重要，除能降低突發意外或疾病帶來的損失，也為旅程增加一份保障。

保誠人壽提醒，投保旅平險可謹記三大要訣，包括：全面、條款及時效。第一要訣「全面」是指民眾要先檢查保險期間是否涵蓋全程旅遊，並根據不同地區的旅遊風險調整投保額度，目前市面上的國外旅平險投保天數有最長180天的限制，若是有長期旅外的規劃，則須特別留意，可以考慮由其他保險提供保障；第二要訣「條款」則是提醒民眾要注意投保條款保障內容，旅平險及其附約主要是保障旅行中的人身意外或是突發疾病，若是想保障班機延誤、行李遺失等風險帶來的不便和損失，則應另外購買旅遊不便險；第三要訣「時效」提醒民眾留意投保時間，旅平險最晚需於出國前一小時完成投保，出了海外即無法投保。

保誠人壽「易遊保旅行平安保險」提供便利的線上投保及試算服務，讓民眾最晚於出發一小時前透過行動裝置連上網路即可輕鬆擁有旅遊全程保障，投保前輸入年齡、旅遊地點和保險期間即可了解最適合的產品建議和應繳保費。「易遊保旅行平安保險」也提供多元附加條款，民眾可依據個人需求彈性搭配增加保障，舉例來說，若擔心國外醫療費用太高希望擁有海外醫療實支實付的保障，可考慮購買旅平險搭配易遊保傷害醫療保險金給付附加條款及新易遊保海外突發疾病健康保險附加條款，單日旅遊193元即能享有最高500萬元的意外身故、意外失能，50萬傷害醫療以及25萬元海外突發疾病醫療的保障註1。此外，保誠人壽針對符合資格的保戶提供免費海外急難救助服務，包括緊急醫療轉送、復原期間住宿安排和親屬探視費用等，在發生突發狀況時提供及時的協助註2

疫情後全球旅遊解禁，全民瘋旅遊，為鼓勵消費者輕鬆投保旅平險為旅程增加保障，適逢保誠人壽網路投保五周年推出網路投保多重抽獎活動，即日起至2023年12月31日加入保誠人壽網路投保會員，即可獲得LINE POINTS 50點即享券；新舊會員只要成功推薦親友加入會員也可各獲得LINE POINTS 50點即享券，成功推薦愈多親友加入，就可獲得愈多購物金；於活動期間透過保誠人壽網路投保成功投保任一險種（含旅平險），還能抽LINE POINTS 888點即享券。