Meta 推出Quest 3 首款VR＋MR頭戴式裝置

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臉書母公司Meta 於Meta Connect 2023大會中，發表頭戴式VR／MR裝置Quest 3，售價529.99美元，約新台幣1.59萬元起，即日起開放預購。

Quest 3 是Meta第一款在單一裝置整合VR（虛擬實境）與MR（混合實境）產品，可以將虛擬元素疊加在真實環境上的MR體驗。

Quest 3將搭載與高通合作的Snapdragon XR2 Gen 2 晶片組，GPU處理效能是 Quest 2 Snapdragon XR2 晶片組的2倍，用戶能在沉浸式遊戲獲得令人驚豔的清晰細節和流暢的效能表現。

Quest 3使用最新的餅乾鏡片（Pancake），讓機身厚度比Quest 2減少40％。內置螢幕為4K＋ Infinite Display 顯示螢幕，解析度提高30％。螢幕解析度 25PPD、1,218PPI。聲音提高40％。

另外，Quest 3可以連結到龐大的內容資料庫，預計新增100多款全新和改版的遊戲，多數可以整合MR技術，微軟 Xbox將在 12 月正式登陸Meta Quest系列 ，讓玩家隨時隨地在 Quest 上以 2D 巨幕暢玩數百款 Xbox 優質遊戲，包括最後一戰：無限（Halo Infinite）、我的世界：傳奇（Minecraft ： Legends）、極限競速：地平線 5（Forza Horizon 5）等。

Meta Quest 系列還能有醫療、教學等其他領域的應用，但對消費大眾而言，遊戲是最好的切入點。

Quest 3 128GB 版本建議售價為 499.99 美元，512GB 版本則為 649.99 美元（台灣定價 689.99 美元，折合台幣約 22,270 元），即日起開放預購，10月10日出貨並正式開賣。