TrendForce：二手機與維修市場需求減少，預估2024年智慧型手機面板出貨量年減9％

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根據TrendForce預估，2023年智慧型手機面板出貨量預估約18.5億片，年增8.7％，主要受維修市場、二手機熱潮帶動，2024年預期智慧型手機市場將恢復至正常供需循環，相對維修及二手機需求可能變少，預估智慧型手機面板出貨量約18.2億片，年減9％。

從各面板廠出貨來看，LCD需求衰退是部分廠商面臨的共同問題。京東方目前已穩居全球智慧型手機面板出貨的龍頭地位，預期2023年的出貨量約5.6億片，受LCD衰退影響，2024年預估約5.2億片，年減7.2％。三星顯示器出貨排名第二，受到剛性AMOLED面板市場的萎縮，今年出貨量約3.5億片，在蘋果與自家手機需求的支撐下，2024年出貨量預計持平今年。排名第三的是天馬，2023年出貨量約1.75億片，在擴大與各品牌的合作之下，2024年出貨量有機會小幅成長至1.9億片，年增5.2％。

若以各區域面板廠出貨比重來看，台系面板廠有a-Si LCD的支撐得以維持比重。日系面板廠大幅度快速退出手機市場，導致比重下滑。韓系面板廠仍憑藉柔性AMOLED面板技術與在高階手機的使用下可維持在23~25％。陸系面板廠占整體智慧型手機面板出貨的比重從2022年的54.8％，迅速提升至2023年的63.7％，顯示陸系面板廠在整體智慧型手機供應鏈中持續關鍵角色。