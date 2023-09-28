搭機別碰5地雷食物！這2種超意外

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【中時新聞網 吳映璠】美國營養專家建議，民眾搭飛機前最好避開咖啡、酒精、自來水、蘋果、口香糖等5種食物，當中咖啡利尿，會讓你在機上勤跑廁所，普遍被視為健康的蘋果，以及許多人為了降低飛機起降的不適感而嚼食的口香糖，則可能讓你胃脹氣。

《紐約郵報》（New York Post）報導，有些食物在不同高度時的消化效率不同，代表民眾搭飛機前，飲食應格外小心。

美國果汁食品公司Raw Juicery營養專家戴維森（Ryan Davidson）建議，民眾搭飛機前應避開下列5種食物。

（1）咖啡

許多人會在登機前喝杯咖啡殺時間，不過戴維森說，咖啡會讓人脫水，作用宛如溫和利尿劑，代表飛行途中民眾可能要多跑幾趟廁所，對自己及其他乘客都造成不便。他建議民眾至少在飛行前2小時就別灌咖啡。

（2）酒精

也有不少人喜歡在機上來一杯紅酒，或是搭機前來一杯，讓自己放鬆，不過戴維森說，礙於機艙壓力及血氧濃度降低，人體在空中代謝酒精的能力並不是那麼有效，這代表民眾會更快受到酒精影響，更快出現脫水症狀。在不勝酒力下，旅客有可能錯過轉機航班、被租車公司拒絕租車，甚至可能因為在機上發酒瘋、出現不當行為被逮捕。

（3）自來水

比起機上的自來水，戴維森建議民眾在機上最好飲用瓶裝水。他說航空公司有嚴格規範，並且定期檢驗機上水質，「但這不代表不會發生汙染情況」。他說機上的水都存放在水箱裡，但航程中反覆取水也可能造成汙染，喝下受汙染的水可能會導致腹瀉、嘔吐等。

除了喝瓶裝水，他建議民眾避開任何會使用水箱自來水的飲品，例如熱巧克力、茶、咖啡等。

（4）蘋果

相當健康的蘋果也入列實在叫人意外，不過戴維森說，過多的果糖及高纖維含量可能導致民眾脹氣。他說蘋果有助於大腦及心臟健康，但搭機前24小時最好避開，因為每份4至5公克的纖維就可能讓你在飛行途中胃脹氣。

（5）口香糖

許多人會在飛機起降時嚼食口香糖，以平衡中耳壓力、讓耳朵暢通，但戴維森警告此舉可能帶來副作用，他解釋機艙壓力讓旅客在機上更有可能放屁，嚼食口香糖時許多人會打開嘴巴、吞進更多空氣，但這同時也增加了脹氣風險；此外，口香糖添加的人工甜味劑也可能導致人體產生過多氣體。

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文章來源：I’m a nutritionist — never eat these 5 foods before flying