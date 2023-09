搭機別碰5地雷食物！這2種超意外

【中時新聞網 吳映璠】美國營養專家建議,民眾搭飛機前最好避開咖啡、酒精、自來水、蘋果、口香糖等5種食物,當中咖啡利尿,會讓你在機上勤跑廁所,普遍被視為健康的蘋果,以及許多人為了降低飛機起降的不適感而嚼食的口香糖,則可能讓你胃脹氣。

《紐約郵報》(New York Post)報導,有些食物在不同高度時的消化效率不同,代表民眾搭飛機前,飲食應格外小心。

美國果汁食品公司Raw Juicery營養專家戴維森(Ryan Davidson)建議,民眾搭飛機前應避開下列5種食物。

(1)咖啡

許多人會在登機前喝杯咖啡殺時間,不過戴維森說,咖啡會讓人脫水,作用宛如溫和利尿劑,代表飛行途中民眾可能要多跑幾趟廁所,對自己及其他乘客都造成不便。他建議民眾至少在飛行前2小時就別灌咖啡。

(2)酒精

也有不少人喜歡在機上來一杯紅酒,或是搭機前來一杯,讓自己放鬆,不過戴維森說,礙於機艙壓力及血氧濃度降低,人體在空中代謝酒精的能力並不是那麼有效,這代表民眾會更快受到酒精影響,更快出現脫水症狀。在不勝酒力下,旅客有可能錯過轉機航班、被租車公司拒絕租車,甚至可能因為在機上發酒瘋、出現不當行為被逮捕。

(3)自來水

比起機上的自來水,戴維森建議民眾在機上最好飲用瓶裝水。他說航空公司有嚴格規範,並且定期檢驗機上水質,「但這不代表不會發生汙染情況」。他說機上的水都存放在水箱裡,但航程中反覆取水也可能造成汙染,喝下受汙染的水可能會導致腹瀉、嘔吐等。

除了喝瓶裝水,他建議民眾避開任何會使用水箱自來水的飲品,例如熱巧克力、茶、咖啡等。

(4)蘋果

相當健康的蘋果也入列實在叫人意外,不過戴維森說,過多的果糖及高纖維含量可能導致民眾脹氣。他說蘋果有助於大腦及心臟健康,但搭機前24小時最好避開,因為每份4至5公克的纖維就可能讓你在飛行途中胃脹氣。

(5)口香糖

許多人會在飛機起降時嚼食口香糖,以平衡中耳壓力、讓耳朵暢通,但戴維森警告此舉可能帶來副作用,他解釋機艙壓力讓旅客在機上更有可能放屁,嚼食口香糖時許多人會打開嘴巴、吞進更多空氣,但這同時也增加了脹氣風險;此外,口香糖添加的人工甜味劑也可能導致人體產生過多氣體。

