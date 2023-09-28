搶中秋烤肉商機！「燒肉Smile」中科店9／29開幕連3天送Smile挽肉

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看準中科商圈驚人的消費能力，築間餐飲集團搶攻高含金客群市場，繼全台最大的「築間幸福鍋物」中科店開幕營運後，短短不到三個月，旗下網路人氣TOP1個人燒肉品牌「燒肉Smile」也插旗中科商圈、開出全台第20家分店，地點緊鄰「築間幸福鍋物」中科店隔壁，預計明（9／29）日中秋節當天正式開幕營運！

根據統計，台灣燒烤商機高達150億，其中，台中估計囊括近百億元市場，台中已成為燒烤市場的一級戰區！

築間餐飲集團為搶搭中秋全民瘋烤肉商機，「燒肉Smile」中科店於9月29日~10月1日連續3天，推出店內用餐就有機會免費品嘗「Smile挽肉」乙份，每日限量100份，送完為止。

「燒肉Smile」中科店突破現有的設計風格，邀請知名設計師周易打造全台僅有的極黑主題燒肉餐廳。以黑色為主要色調，白色、灰色和銀色營造一種極簡主義和高度現代感的氛圍，用餐環境中，運用一些綠色植物，為黑色現代設計風格的空間增添生氣和自然感，打破過於冷酷的氛圍。

燒肉Smile中科店占地74坪、規劃76個座位，用餐座位區則規劃單人、雙人、4人及6人座位，還有專屬個人烤爐座位設計，即使一個人也能輕鬆開烤。

燒肉Smile不只看好個人燒肉商機，更看準宵夜市場的商機。中科店營業時間從上午11點營業到凌晨4點，連續17小時不打烊，為的就是提供顧客彈性用餐時間選擇，最特別的是，即使是一個人也可以輕鬆大啖燒肉。

「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均附越光米飯與獨家海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，自助吧則提供還有多款野菜沙拉及飲料自助無限放題，套餐單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。

燒肉Smile推出多達25款套餐供選擇，其中，「特選A5和牛」套餐不到千元就可品嚐，A5和牛選用來自日本山形縣、宮城縣仙台市、及北海道知床的和牛，油花如大理石紋般的漂亮且口感滑順、肉汁飽滿，牛油香氣濃郁。

人氣燒肉套餐「Smile盛合套餐」主餐則包含牛小排、橫膈膜、烏骨雞肉等7款海陸食材，套餐均附越光米飯及海老味噌湯，配菜及醬料則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉。

針對宵夜時段特別推出「Smile夜食套餐」，供應時段為每日晚上10點過後。套餐均附越光米飯及海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，主餐提供厚切板腱牛排、伊比利豚、現流雞腿肉、北寄貝、鮮蝦及驢魚菲力，海陸雙饗六款食材一次滿足。

燒肉Smile中科店為全台唯一極黑主題燒肉餐廳，特別推出開幕限定「黑魂炭香霜淇淋」，凡於9月29日~10月31日於店內用餐，就有機會免費品嚐中科店限定「黑魂炭香霜淇淋」。

值得一提的是，「燒肉Smile」與網路人氣服飾品牌JKS，聯名推出3款限定限量版潮T，融入創意和角色設計，將燒肉smile知名的「盛合系列套餐」及「個人式燒肉」等元素，轉化為更趣味的視覺呈現，預計10月12日正式開賣。