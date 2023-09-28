《鋼鐵股》鋼鐵谷底已過 中長期樂觀

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【時報記者葉時安台北報導】OECD本周舉辦的鋼鐵論壇中，世界鋼鐵協會(worldsteel)報告，鋼鐵業各項利空皆已反映，不利因素開始消退。今年下半年汽車業產量已回升，加上近期大陸房市回穩，美、中歐等主要經濟體製造業PMI谷底反彈，預示鋼鐵業谷底已過，明年鋼鐵業榮景可期，預計將在10月發布的SRO(短期需求預測)中上修明年鋼鐵需求。世界鋼鐵協會指出鋼鐵業在未來中長期的三大趨勢，中鋼(2002)亦未雨綢繆，預先因應。

鋼鐵中長期需求持續成長，世界鋼鐵協會(worldsteel)針對鋼鐵業大趨勢(megatrends)將如何重塑全球經濟社會發展格局以及全球鋼鐵工業的未來進行深入探討。其表示一個大趨勢應至少持續數十年的時間，並且推動全球範圍的根本變化，當前共有五大趨勢影響全球鋼鐵工業發展，包含人口與社會變化趨勢、都市化大趨勢、氣候變遷與環境相關趨勢、全球經濟與地緣政治變化，以及科技進步趨勢。發展中經濟體持續的城市化、工業化與機動化以及全球強勁的基礎設施建設活動，支持中長期全球鋼鐵需求，整體產業前景仍屬樂觀。

鋼鐵仍為多數領域工業材料首選，其中目前汽車業正迎接三大變革浪潮，第一是向共享、共乘移動服務的持續過渡；第二是電動化和以電動車技術取代內燃機技術；第三則是自動駕駛汽車技術的發展。世界鋼鐵協會預期2030年全球輕型汽車銷量將從目前的8000萬輛左右增加至1億多輛，有利提振全球鋼鐵需求。各國政府對碳排相關法規要求日益嚴格，加上電池技術遲未取得突破、新車體材料製造成本偏高等因素，汽車業仍偏好使用更具成本優勢的鋼鐵材料。此外，太陽能與風能發電預期使鋼鐵廣泛應用各項於綠色能源領域，此類需求亦穩健成長。

中鋼對持續布局歐美日各主要車廠供應鏈，自主開發薄頂規自黏塗膜技術，持續拓銷全球電動車馬達用電磁鋼片；在太陽能光電短中長期目標方面，中鋼持續擴大集團關聯產業鏈屋頂型太陽能光電廠，積極進行再生能源類型的變更，促進綠能市場發展；風力發電方面，中鋼投入離岸風電用鋼相關及能力可及領域，藉由成立中能發電公司促成風機系統供應商建構在地化零組件供應鏈，並藉由興達海基公司扶植國內水下基礎零件供應鏈，掌握綠能商機。

因應碳中和時代的鋼鐵產業積極轉型，世界鋼鐵協會建議鋼廠應做好準備，以因應碳中和時代的產業轉型，並繼續投資開發新產品、新工藝、新型解決方案，積極應對挑戰。中鋼透過智慧創新，建立高爐煉鐵智慧中心，開發27個智能模組，每年可降低成本2.35億元，並減少溫室氣體排放1.134萬公噸，大幅提升產銷設施及經營管理韌性。面對未來挑戰，中鋼以二軸(高值化精緻鋼廠、發展綠能產業)三轉(數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型)積極因應，掌握未來國際競爭力關鍵，朝向專、精、強的智慧精緻鋼廠邁進。秉持「鋼鐵產業共存共榮」理念，透過「以大帶小」模式面對低碳轉型挑戰，結合上下游鋼鐵業者共同打造低碳供應鏈，落實低碳轉型，共創永續價值。