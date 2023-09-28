廣達扛大旗 緯創、技嘉掉隊 造紙邁步 13檔高高掛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股今（28）日開高，一路維持在平盤之上，最高來到16,411.28點，上漲超過百點，之後拉回震盪，收盤報16,353.74點，上漲43.38點，漲幅0.27％，成交量2,540.02億元，月線連2黑。

台積電上漲0.19％，收在523元，聯電上揚1.8％，收在45.2元，聯發科盤中紅翻黑，收盤下跌0.27％，收在735元。

AI族群由廣達率隊反攻，收盤上漲4.13％，迎廣直接攻上漲停，奇鋐上揚6.23％，英業達、緯穎、和碩一齊向上，不過，緯創、技嘉開高走低，沒能守住漲勢，以下跌作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計千興、銘旺科、兆遠、益安共13檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，造紙類股及電子通路類股表現亮眼，漲幅分別為2.13％、1.97％，化學類股表現疲軟，下挫0.59％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔5.5％以上漲幅，其中4檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為銘旺科（2429）、千興（2025）、迎廣（6117）、圓剛（2417）、定穎投控（3715）、首利（1471）、文曄（3036）、奇鋐（3017）、樂事綠能（1529）、蔚華科（3055）。

今日上市有10檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為皇昌（2543）、南亞科（2408）、晶豪科（3006）、佳和（1449）、秋雨（9929）、訊芯-KY（6451）、裕隆（2201）、閎暉（3311）、視陽（6782）、悅城（6405），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為緯創（3231）、定穎投控（3715）、廣達（2382）、矽統（2363）、文曄（3036）、大亞（1609）、中鋼（2002）、技嘉（2376）、華航（2610）、長榮航（2618）。

上櫃12檔8％以上漲幅，其中9檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為兆遠（4944）、益安（6499）、旭品（3325）、光環（3234）、福華（8085）、新門（5432）、巨有科技（8227）、振發（5426）、萬潤（6187）、美好證（6021）。

今日上櫃有12檔股票有3.5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序富榮綱（3115）、美而快（5321）、宏碩系統（6895）、品安（8088）、創威（6530）、新洲（3171）、上揚（6222）、系通（5348）、點序（6485）、勝昱（4304），今日無跌停股。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、笙泉（3122）、台燿（6274）、旭品（3325）、華星光（4979）、建舜電（3322）、富驊（5465）、兆利（3548）、佶優（5452）、上詮（3363）。