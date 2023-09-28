必應前八月營收年增2倍 今年全年營收挑戰新高

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必應（6625）27日法說會，累計前八月營收達14.7億元、年增207％，已超越2018年最高年營收14億元，第四季進入產業旺季，預計今年全年營收將創下公司成立近10年來最好的一年。

有鑒於海外演出市場活絡，演出專業人員及硬體需求擴大，必應近期將評估產能，加強與海外各地專業演出人員及硬體公司的深化合作，也將適時適量添購硬體器材，讓經營更富彈性。

必應今年以來參加的演唱會場次約達300～400場，包括消化疫情期間已談定場次。必應上半年每股賺2.02元。