全台5大捷運中最夯 這站近2年成交逾1,500戶躍居「站王」

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沿線軌道經濟買房，已躍居為顯學，據最新調查顯示，全台5大捷運線中，最夯站點，以桃園A7站最為熱門！近2年車站附近成交戶數超過1,500戶，躍居為全台捷運站王。

房屋搜尋平台「樂屋網」調研中心今（28）日公布最新調查指出，拜TPASS通勤月票助攻所賜，桃園A7已成為全台購屋的最夯捷運宅車站！

「樂屋網」統計，在新北捷運環狀線、桃園機場捷運、台中捷運綠線、高雄捷運橘線和紅線等5條捷運路線中，近2年實價登錄資訊中成交戶數，最多的捷運站點，為桃園龜山的體育大學站，周遭捷運宅成交逾1,500戶，是全台機場捷運成交量最多的站點。

至於台中捷運綠線，成交戶數多的站點，則是位於台中七期的市政府站，近2年成交逾1,200戶。

另外高雄捷運橘線和紅線，最夯捷運宅則落在市議會站和美麗島站一帶，近2年成交量都在1,000戶左右。

新北捷運環狀線最夯的站點，則是中和區的景平站，近2年成交也有近千戶。

樂屋網調研中心經理洪安怡指出，體育大學站座落於龜山A7重劃區，緊鄰新北林口，是新北進入桃園的第一站，周遭有華亞科技園區、郵政物流園區等，吸引不少周遭首購族跨區至此處購屋，近年建商推案量相當大，且當地還有高達4千多戶的合宜宅如「皇翔歡喜城」、「遠雄文青」等，近期TPASS基北北桃1200元通勤月票啟用，更進一步拉抬當地聲勢。

台中捷運市政府站，位於台灣大道與文心路交叉口的重要幹道上，又位處四期、五期、七期重劃區交界，屬於台中黃金地段。

洪安怡表示，市政府站除了有「潤隆VVS1」、「理仁奕舍」等新建案的成交拉抬，還有一些中小坪數的中古社區，詢問度也高，如「市政香榭」、「佳茂世界之心」等。

洪安怡表示，高雄最夯的捷運宅，則集中在市議會站和美麗島站兩站，其中新建案「中正一號院」位於兩站之間，近2年成交量逾500戶，為當地注入不少量能，其餘包含「達麗東京」、「民生香榭」、「銳揚YES」、「聯上V1」等社區，屋齡都在10年內，在當地都有一定程度的交易熱度。

新北環狀線則是景平站捷運宅成交量最多，當地生活機能強，有大賣場、健身房等，商家密集，還有坪數規劃多元，量體又大的知名中古社區「天空之城」、「摩天東帝市」等，以及新建案「太陽帝國」的成交拉抬，讓當地成為環狀線中最夯的捷運宅。