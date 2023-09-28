福州至廈門只要55分鐘！大陸首條時速350公里跨海高鐵開通

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中國首條時速350公里跨海高鐵——福州至廈門至漳州高鐵（福廈高鐵）28日開通營運，福州至廈門最快55分鐘可達，兩地實現「一小時生活圈」。

福廈高鐵起自福州南站，經福建省莆田市、泉州市、廈門市、漳州市，接入漳州站，線路全長277公里。作為「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，福廈高鐵與規畫的寧波至溫州至福州高鐵、正在開展前期工作的漳州至汕頭高鐵。預計年內開通的汕頭至汕尾高鐵、9月26日開通的汕尾至廣州高鐵連通，將組成新的更高標準寧波至廣州高鐵通道，對促進區域經濟社會協調發展具有十分重要的意義。

大陸央視新聞用戶端報導，福廈高鐵開通營運，首趟列車G9801次9時15分從福州南站出發。這是繼京張高鐵、京雄城際後，中國建成投用的又一智慧高鐵，標誌著中國高鐵在智慧化領域的探索又向前邁進了一步，為智慧型交通建設注入新的動力。 福廈高鐵沿線跨越湄洲灣、泉州灣、安海灣等三座海灣，是中國首條設計時速350公里的跨海高鐵，是中國「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，將東南沿海城市群串聯起一條「黃金旅遊帶」。 福州至廈門最快55分鐘可以到達，兩地實現「一小時生活圈」。廈門、漳州、泉州等地形成「半小時交通圈」，將極大便利沿線人民群眾往來，對促進區域經濟社會發展，具有十分重要的意義。