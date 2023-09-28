中秋禮金成活動誤餐費？ 竹市府：前朝預算編列有誤

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新竹市政府往年都會發放的員工500元中秋禮金今年未入帳，員工質疑是否取消？市長高虹安昨解釋是因前市府預算編列錯誤。市府今則表示，中秋禮券發放將改以禮金方式匯入戶頭，也合理改以人事處所編文康活動費支應，不足部份將自市長及祕書長特支費支應，預計10月6日前陸續完成發放。

針對市府員工今年尚未收到500元中秋禮金，市長高虹安昨天受訪時說明，中秋禮金預算是前市府時期編列，由於編在行政處業務費裡頭，今年前置作業時，人事、主計處發現不能這樣編，因員工文康費用不能編在行政處業務費，所有福利、文康費用都應該是在人事處項下編列。

高虹安也說，由於不要讓同仁心裡有落差，不要說去年、前年有，今年沒有，所以召集了主計處、人事處、行政處一起討論，看如何避免錯誤並依法行政。她強調，中秋禮金不是取消目前會用辦活動，以誤餐費的方式發放。

不過市議員劉崇顯指出，許多局處內都有編列「員工文康活動費」的預算科目，其中最大筆的預算是由人事處編列135萬元，目前才過3／4個預算年度，怎會不夠支應？

而135萬元預算若以市府員工人數1000左右來算，每年每人約有1800元到2000元。對於高虹安的說法，市議員曾資程則說，員工文康活動費扣掉生日禮金1000元，還有800元左右，即使發放中秋禮金500元也還有剩，怎麼會不夠用，如果不夠用，就是市府挪作他用。

而原本要改用參加研習的誤餐費發放，市府今則表示，今年市府中秋禮券發放改以禮金方式匯入戶頭，也合理改以人事處所編文康活動費支應；不足部份，自市長及祕書長特支費支應，以現金發放方式，預計10月6日前陸續完成發放作業。