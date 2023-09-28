9／28期貨市場掃描

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美股

公債殖利率居高不下、聯準會（Fed）未來利率路徑未定帶動美股自7月底一路拉回後，投資人開始評估是否該進場撿便宜，那斯達克指數、標準普爾500指數及費城半導體指數全面拉尾盤。

道瓊工業平均指數9月27日終場下跌0.2％（68.61點）、收33,550.27點，創6月6日以來收盤新低。那斯達克指數上漲0.22％（29.24點）、收13,092.85點。標準普爾500指數上漲0.02％（0.98點）、收4,274.51點。費城半導體指數上漲0.95％（31.79點）、收3,361.41點。

投資人關注華盛頓僵局是否有進展。參議院多數黨領袖舒默（ChuckSchumer）於美東時間26日晚間宣布一份兩黨皆同意的「臨時開支法案」（stopgap），可讓聯邦政府持續運作至11月17日，當中涵蓋62億美元的烏克蘭金援及60億美元美國自然災害救助款。

然而，眾議院議長麥卡錫（KevinMcCarthy）之後駁回參議院的臨時開支法案。若國會無法及時通過預算法案，美國聯邦政府恐於10月1日早晨面臨部分關門危機。

政府可能關門，為已因10年期公債殖利率刷新16年高而擔憂不已的股市投資人增添疑慮。年初迄今，標普500漲幅已收斂至11.33％；7月底以來下挫約7％。部分投資人開始懷疑，美股可能已接近底部區。路透社報導，ChaseInvestmentCounsel總裁PeterTuz指出，人們將在某個時間點開始買股、迎接第四季的到來，第三季的拋售潮可能快要結束。他說，投資人相信Q4表現或許不錯。

過去3年美股的Q4表現相對亮眼。Bespoke26日透過社交平台X指出，標準普爾500指數過去4年的9月份表現分別是：2020年下跌3.92％、2021年下跌4.76％、2022年下跌9.34％、2023年下跌5.19％（至9月26日為止）。過去3年的Q4表現卻分別是：2020年大漲11.69％、2021年大漲10.65％、2022年大漲7.08％。

原油

紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨9月27日收盤上漲3.29美元或3.6％至每桶93.68美元，創下去年8月以來的逾一年新高，因上週美國原油庫存減少超出預期引發供應擔憂；歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）近月布蘭特原油上漲2.59美元或2.8％至每桶96.55美元。

美國能源部周三公布，上周商業原油庫存減少220萬桶至4.163億桶，汽油庫存增加100萬桶至2.205億桶，蒸餾油庫存增加40萬桶至1.201億桶。根據華爾街日報的調查，分析師平均預估上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存將分別減少60萬桶、20萬桶與100萬桶。美國石油協會周二公布的數據則顯示，上周美國原油、汽油與蒸餾油庫存分別減少160萬桶、70萬桶與170萬桶。

國際能源總署（IEA）9月26日報告表示，由於太陽能和電動車的快速發展，全球對化石燃料的需求可能將在本個2020年代達到頂峰。IEA執行董事畢羅（FatihBirol）表示，即使各國政府沒有制定新的氣候政策，按照當前的市場趨勢，化石燃料的使用也將在2030年之前達到高峰並開始下降。報告預估，到2030年，石油需求將從當前的1億桶/日下降至7,700萬桶/日，而天然氣需求將從2022年的4.15兆立方公尺下降至3.4兆立方公尺。到2050年，為了達成全球淨零碳排的目標，石油和天然氣需求需要再減少2,400萬桶/日和9,000億立方公尺，較2030年減少25％。

能源網站EnergyWord創辦人丹·迪克（DanDicker）表示，與6月份一度仍高達每桶120美元以上的油價相比，原油價格已經回落超過40％；周二，西德州原油期貨下跌逾3％，因有消息指出美國總統拜登可能再釋出1,000-1,500萬桶的戰略儲油來抑制汽油價格。不過，油市的基本面仍相當強勁，迪克預期2023年油價仍有可能重回每桶120美元的價位。

報告表示，石油和天然氣需求的迅速下降可能會導致全球油價從2022年的98美元/桶，降至2030年的42美元/桶，然後在2050年緩慢降至25美元/桶。IEA表示，電力產業有望成為全球能源系統的「新石油」，到2050年實現淨零排放的關鍵途徑之一是到2030年將再生能源裝置容量增加兩倍，達到11,000吉瓦（GW）。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）玉米與黃豆期貨9月27日上漲，主要受到油價大漲的提振，小麥則是下跌。12月玉米期貨收盤上漲0.7％至每英斗4.8325美元，11月黃豆上漲0.04％至每英斗13.0325美元，12月小麥下跌1.6％至每英斗5.7950美元。美國有4成的玉米用於生產乙醇添加至汽油當中，黃豆油則是生質柴油的原料。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨9月27日上漲0.1％至每磅88.30美分，10月粗糖期貨上漲0.5％至每磅26.37美分。

歐盟執委會9月26日公布的數據顯示，截至9月24日，自7月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為6,877,295公噸，較上年同期的9,417,047公噸減少27％。大麥出口量累計為1,885,792公噸，較上年同期的2,240,617公噸減少16％。玉米出口量累計為286,549公噸，較上年同期的320,069公噸減少10％。2022/23年度，歐盟小麥出口量年增12.6％至3,142.5萬噸。截至9月24日，歐盟2023/24年度小麥進口量累計為1,810,118公噸，較上年同期的1,082,132公噸增加67％。大麥進口量累計為644,941公噸，較上年同期的440,270公噸增加46％。玉米進口量累計為3,898,782公噸，較上年同期的6,616,647公噸減少41％。2022/23年度，歐盟小麥進口量年增260％至923.7萬噸，主要因為受旱導致產量減少的影響。

截至9月24日，歐盟2023/24年度小麥前五大出口市場分別為摩洛哥（1,285,246公噸）、奈及利亞（725,519公噸）、阿爾及利亞（471,841公噸）、南非（468,998公噸）與韓國（441,990公噸），佔比分別為18.7％、10.5％、6.9％、6.8％、6.4％。前五大玉米出口市場分別為英國（120,047公噸）、韓國（49,636公噸）、肯亞（31,064公噸）、瑞士（31,060公噸）與埃及（29,853公噸），佔比分別為41.9％、17.3％、10.8％、10.8％、10.4％。

金屬

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨9月27日收盤下跌28.9美元或1.5％至每盎司1,890.9美元，創下今年3月以來新低，因美元以及美債殖利率持續走高的影響；美元指數上漲0.4％續創10個月來的新高，12月白銀期貨下跌2％至每盎司22.724美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨下跌2％至每盎司896.3美元，12月鈀金期貨下跌0.2％至每盎司1,223.70美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDRGoldShares，GLD）27日黃金持有量減少2.88公噸至873.64公噸，創下2019年8月以來的新低。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iSharesSilverTrust，SLV），白銀持有量減少196.74公噸至13,749.81公噸。

德國貴金屬集團賀利氏（Heraeus）報告表示，在聯準會高利率可能持續更久時間的基調下，金價的表現將會受限。報告指出，金價如果想要有比較明確的漲勢，則聯準會的鷹派立場必須要有所緩和才行。報告表示，聯準會決策委員的利率預測點陣圖顯示，年底前還將有一次升息；不過，其利率預測並不總是準確，更重要的還是聯準會實際做出的決策。

報告表示，與聯準會的預測相左，市場至今仍多數預期年底前不會再度升息，這可能將意味著美元走弱並有利於金價。自1984年以來的歷史數據顯示，在美國的升息週期到達頂峰之後，金價在其後的一年裡平均能夠上漲6％。報告認為，美國經濟不至於惡化到令聯準會快速降息，預期2024年美國利率仍將維持在較高水平，因此明年金價可能還將承壓。

報告表示，銀價走勢仍與金價脫離不了關係，但白銀的工業需求有望在全球的綠色能源轉型趨勢中受益。2022年，美國與歐洲太陽能發電產能裝機量分別增長了18.5％與19.8％。報告指出，自2014年以來，太陽能發電部門的白銀需求複合年均增長率達到14％，預期2023年來自太陽能發電板的白銀需求將達到創新高的1.61億盎司，佔白銀總需求的14％比重。

指數提供商MarketVectorIndexes指數產品管理全球主管楊怡（JoyYang）表示，儘管聯準會的鷹派立場對金價造成壓力，但黃金仍然是重要的避險資產。楊怡表示，無論聯準會的說法是什麼，但美國經濟是否能夠軟著陸仍然並不明朗，投資人的態度仍然較為觀望，這也是金價難以取得明顯動能的原因。