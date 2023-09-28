華新建置全台第一座離岸海底電纜廠28日動土

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華新麗華與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB合資設立的華新能源電纜系統股份28日舉行高雄海底電纜廠開工動土儀式，由華新董事長焦佑倫主持，華新能源電纜系統是台灣唯一生產海底電纜製造工廠，預計2025年完工且進行試產離岸風電高壓輸出電纜與中壓陣列海纜，2027年開始營運。

華新指出，華新與世界三大海纜廠NKT HV Cables AB合作，引進NKT先進的海纜製造技術、運營模式，以及世界級的ESG規範，攜手建設高度自動化的海纜生產線與技術服務。「海底電纜是風電產業鏈的關鍵環節，對於整體韌性電網的策略意義重大，國產化將即時解決國內需求。」

焦佑倫表示，「我們非常高興能夠跟世界第一流的企業NKT合作，對華新電纜產業在策略、技術、市場、整體發展上均為重要里程碑。我們將與台灣風電開發商攜手合作，建立緊密夥伴關係，提供即時、可靠、高品質、具競爭力的海纜產品，提升台灣在國際風力及海纜產業的戰略地位，為風力發電及綠能產業帶來貢獻。」

NKT集團營運長暨執行長Will Hendrikx指出，「我們很榮幸成為這個項目的合作夥伴，它讓NKT能夠在世界綠色能源轉型中繼續扮演重要角色。NKT非常重視與華新的合作關係，我們共享可持續發展、多樣性、質量和可靠性等價值觀。華新致力創建具有市場領先技術的離岸電纜企業，並秉持台灣政府實現綠色能源永續發展的願景，我們期待華新成為台灣離岸風電行業發展的重要實現者。」

華新表示，華新高雄海底電纜廠設立於高雄港務洲際貨櫃中心第一期計畫土地，工廠佔地為70,751坪，主廠房面積約18,098坪，興建地上一層挑高11～17公尺鋼構建築及一座地上六層總高度50公尺的塔樓。主要生產離岸風電市場所需之高壓輸出電纜與中壓陣列海纜，供應離岸風電海纜需求，落實海底電纜國產化，提升台灣產業國際競爭力，並為能源韌性做出努力。