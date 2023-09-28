速食搶吸中秋錢潮 賞月免費送比薩、玩刮刮卡抽Switch

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明（29日）開啟中秋連假，不少民眾均有聚餐規劃。速食店業者分析，往年大份量餐點和優惠往往能帶動中秋業績1.5成以上，外送平台業績也可望較平時周末多1成，因此今年也不例外地再推多種好康，勾起大眾願意埋單的慾望。

拿坡里披薩．炸雞全台126家門市推出「中秋炸雞盛宴」，即日起到10月10日，1公斤腿排桶特價319元（原價450元），2公斤腿排桶特價僅599元（原價900元），炸雞標榜酥脆多汁且微辣開胃，可依團聚人數挑選適合份量。

頂呱呱即日起到10月1日推出中秋節限定Chill嗨嗨組合，「秋嗨嗨烤腿雙人餐」主打無敵美味現烤出爐香噴噴烤雞腿，搭配酥炸薄皮嫩雞以及美味呱呱包，包含無敵烤腿x1＋原味炸雞x1＋原味雞腿x1＋呱呱包x1＋地瓜薯條x1＋35元飲品x2，特價只要299元，超殺優惠下殺67折；另KWAKWACLUB會員只要掃瞄門市現場DM或會員線上領取即送一張呱刮卡，凡消費再送一張，獎項有roborock S5 Max掃地機器人、Nintendo Switch（OLED款式）薩爾達傳說王國之淚版主機、頂呱呱中秋聯名禮盒等。

必勝客中秋推出限量「中秋烤肉趴套餐」(799元)，全台僅有1500組，內含限定中秋必備神器「必勝懶人烤爐」、兩項副食與可樂，以及1個口味任選的大比薩，包含新上市的「月見韓式烤五花比薩」也可以點購，；另外，必勝客額外推出優惠活動，10月1日前三個大比薩只要888元。必勝客也應景開賣「月亮圈圈」，即日起至10月1日，在PK APP上訂購外帶買大送大、外送買大送小，只要加價99元即可帶走。

此外，今年必勝客首度前進天文館，和大家一起用最專業方式來賞月，29日中秋節當天晚上7點至9點，在臺北市立天文科學教育館的後門戶外廣場，只要拍照打卡上傳留言，就可獲得「月見韓式烤五花比薩」與可樂，每人限領一份，限量300份。

而國慶連假也與中秋連假接近，漢堡王率先預告10月3日起推全新「吃貨周年慶優惠券」，超殺5折熱銷人氣餐點包含大杯飲料買一送一、薯條(中)買一送一、雞塊買四送四、脆洋蔥牛肉堡買一送一、小華堡(原味)買一送一等，好康將持續63天。