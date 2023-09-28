青年電動機車合體基隆少女！ 最「萌」展場火車站開幕

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基隆市長謝國樑上任後執行「青年公益電動機車」專案，為使民眾能更直接了解方案與車款選擇，28日由謝國樑、民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪共同在台鐵基隆站啟用展示中心。謝國樑表示，他計畫在4年編列15億預算，提供5萬輛電動機車給青年，並希望青年做公益時能多關心獨居長者。

謝國樑指出，計畫預計中秋連假後的10月2開始可正式申請，在4年內提供5萬輛青年電動機車，共計將花15億元。本專案重點是在交車時青年不用付任何車體價格，但要自行吸收500多至1000元的電池月租費，依照青年的需求自行選擇。而該政策能夠成功實現，靠市府團隊的努力。

展示中心會場與基隆在地繪師「小白老師」合作，透過代表基隆意象的動漫人物「基隆少女」來擔任代言人，搭配清新可愛的風格作為主視覺，在人潮往來眾多的台鐵基隆車站南站出入口設置，預期可有效吸引有需求的青年前往申請，也將成為新的「打卡地標」。

對於有議員質疑預算明年未編列部分，謝國樑回應，因今年追加預算電動機車已編列要發放12000台電動機車，預計執行總期間會1年多一些，如有不足會再研議調整；至於月租費部分，也有較低方案可供選擇，讓青年朋友依需求自行決定。

謝國樑表示，青年電動車的精神就是為了減輕青年朋友的負擔，及讓青年朋友投入公益，是很正面的。在申請後3個月，市府會開始安排志工服務的對象，例如獨居老人的照顧等等。

據了解，基隆市政府今年追加預算已編列3.6億元，透過補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，共有光陽和中華兩家廠商參與，每輛中央1萬元及地方3萬元，共4萬元補助計畫。其中光陽配合專案的機車是「I-One」和「S6」兩款，中華則是「勁炫125」。

馬仲豪說明，為方便市民申請，符合資格者可於各區公所網路下載表單，或於10月2日上班時間，臨櫃至戶籍地區區公所領取填寫並繳交申請資料。符合條件之申請人須出生於民國78年至92年，戶籍須於民國108年12月31日前設籍在基隆市，且連續在籍之青年。補助對象及優先順序以中低、低收入戶之基隆市青年為優先，加入申請後，須加入本市公益服務行列，獲得補助日起，連續5年且每年須完成4小時以上服務時數。

環保局補充，本補助計畫將推動12000輛燃油機車汰除換購電動機車，亦可使基隆市電動機車普及率占比達10％以上。總減碳效益約等於27600噸二氧化碳，相當於70座大安森林公園之年吸碳量。