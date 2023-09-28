全球氣候暖化 新社水資源活動宣導用水不浪費、滴滴皆珍貴

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台中市新社區112年度水資源教育宣導晚會日前熱鬧登場。今年以「節水新運動、建社好家園」為主軸，文化局長陳佳君、新社區長林淑惠呼籲民眾珍惜水資源、保護水資源環境，共同守護這片家園；立委江啟臣夫人、客委會主委江俊龍等人也到場共襄盛舉。

文化局長陳佳君表示，受到全球氣候暖化影響，氣候已有明顯轉變，由於台灣地勢山坡陡峻，颱風豪雨雨勢急促，大部分的降雨量皆迅速流入海洋，所以容易造成乾旱的現象，造成民眾生活上的不便，使大家了解到平時節約用水的重要性，應從生活日常、教育宣導中做起，共同保護水資源，人人有責。

陳佳君進一步表示，面對這樣極端氣候的變化，藉由舉辦水資源教育宣導活動，就是提醒大家重視水資源循環、永續發展議題，用實際行動愛惜水環境，提昇對水資源保護的意識，實際落實於家園環境中，使台中市未來面對氣候變遷，能夠成為一個具備減緩與調適能力的韌性城市。

新社區長林淑惠致詞時，也呼籲大家用水不浪費、滴滴皆珍貴，讓民眾認識水資源、珍惜水資源、保護水資源環境，共同守護這片家園，也讓新社的青山綠水美好山林，永遠留在這片土地。

水資源宣導晚會由環境教育講師張喬揚以互動有趣方式宣導水資源，並進行有獎徵答活動，為晚會拉開序幕！

晚會節目表演前的一場大雨，卻澆不熄民眾的熱情，雨後精彩的新社高中熱舞社充滿青春活力的舞蹈、新社黑皮撒克斯風樂團，以老歌經典演奏令現場歡唱共鳴、SKY JAZZ爵士樂團唱跳俱佳熱情演出、流浪盒子樂團深具偶像魅力及演唱實力，更邀請知名歌手李子森、杜忻恬演唱多首動人的國台語歌曲，與現場民眾一起互動同樂。

此外，新社區公所還準備iPAD、電視機、腳踏車等摸彩活動及水資源活動宣導品，讓民眾滿載而歸。晚會活動就在歡樂歌聲與抽獎的喜悅中畫下句點。