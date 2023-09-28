世客博世界館結合科技應用 獲2023年美國謬思設計大獎

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2023世界客家博覽會由客家委員會及桃園市政府主辦，已於112年8月11日起在桃園盛大開展。2大主場館之一的「世界館」，由桃園市政府聯手國際級團隊，於今年榮獲由美國國際獎項協會（International Awards Associate, IAA）舉辦的「謬思設計大獎」（MUSE Design Awards）「室內設計-展覽、展館和展覽」（Interior Design / Exhibits, Pavilions & Exhibitions）金獎肯定，讓桃園及客家被世界看見。

結合天光意象 在桃園呈現世界客家多彩樣貌

桃園是全台客家族群人口數最多的縣市，策展團隊以「光的大劇場」為核心概念，從「天光日」（明天）出發，用蒼穹天光微亮的意象、劇場感的體驗，訴說客家人在世界各地的文化與生命故事。並以360度球型投影開啟篇章，浮空穹頂結合劇場式燈光設計，以及大型環狀竹編藝術裝置的影像投影，在空間的光影變化中，呈現世界客家的多樣性特色，讓世界看見客家族群在全球的影響力，也凸顯桃園作為智慧城市的科技底蘊。

歷時2年 市府備齊客家文本 轉化為引人入勝科技藝術饗宴

世界客家文化博大精深，為確認策展內容正確性，市府組成近10人的客家領域專家學者小組，耗時2年多進行文化研究、撰稿，透過近30次專家諮詢會議，最終彙集全球八大地區、二十個國家，從原鄉出發到世界發展的客家足跡故事。此外考量觀展體驗，市府與策展團隊密集會議協調討論，不僅針對策展手法進行聚焦，也充分考量展覽動線、無障礙服務、緊急應變消防等，期許讓民眾可徜徉在充滿教育意涵，又能吸引民眾逐步深入探索客家文化魅力的觀展體驗。

市府邀請國際級團隊打造光影策展空間 獲美國謬思設計獎肯定

為打造國際級展覽，市府邀請多位臺灣藝術設計界翹楚們共襄盛舉，如空間設計師朱志康老師、環境藝術家李蕢至老師、AI生成藝術家王新仁老師等，讓整個展場呈現科技與藝術的多元風貌。除此之外，更邀請日本藝術家野老朝雄為世界館量身打造主視覺，凸顯世界客家在桃園的重要性。

本次獲得的謬思設計獎，創立於2015年，隸屬於美國國際獎項協會（IAA），是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，世界館此次獲得「室內設計-展覽、展館和展覽」金獎殊榮，表示其展場視覺設計及科技應用受到國際肯定，並彰顯市府推動科技、藝術的努力，也被世界肯定。

歡迎國內外旅客共下來尞 感受客家文化魅力

2023世界客家博覽會展期至112年10月15日止，除了2個主展館及8個副展館，也推出豐富的客家特色主題市集、地景裝置藝術、大型光雕展演及精彩表演活動，市府並結合不同套裝行程，歡迎國內外所有族群及旅客一同前往，感受客家文化的多元特色。

「2023世界客家博覽會」（超連結：https://www.hakkaexpo2023.tw/ ）