食安問題連環爆 藍議員轟「高市府補東牆破西牆！」

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高雄再爆食安疑慮案件，某知名燒肉店遭離職員工爆料店內自行調製的醬汁竟添加防腐劑，國民黨高市議員陳美雅痛批，每次出事高雄市長陳其邁和市府衛生局都說要改善，但補了東牆又破西牆，市府根本沒好好重視食安問題。對此，高市府衛生局表示，燒肉醬汁是否違規添加防腐劑？待下午鑑驗報告出爐後，會再對外說明。

陳美雅指出，高雄某知名燒肉店離職員工爆料，該燒肉店出現食安疑慮，據衛生局說明，該燒肉店出現食品添加物未依專人、專區、專冊管理、提具從業人員健康檢查資料未齊全、食材部分未離地、冷藏無溫度記錄表、部分食材未覆蓋等缺失。

陳美雅怒批，從冰店中毒案到熱炒店滑蛋案，再到近日進口蛋日期問題、民眾買到發黑臭雞蛋，如今又爆出燒肉店醬汁出問題，每次出事陳其邁和衛生局都說要改善，但補東牆又破西牆，且每次都要民意代表發聲，市府先上演大動作稽查戲碼，然後罰完錢就當沒事。人民的健康不該如此被傷害，她嚴正要求市府啟動食安稽查工作。

高市議員許采蓁也批評，高雄近3個月連續發生冰店、日式料理店食物中毒的事件，如今又被爆出燒肉店醬汁被添加防腐劑，民眾對高雄食安的信心不斷遭受打擊。比起市府不斷舉辦大型美食系列活動告訴大家有什麼好吃，更重要的應該如何找回民眾對食安的信心，並告訴大家怎麼吃比較安全。