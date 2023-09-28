《國際產業》Meta也瘋AI 新品導入聊天助理 可生成圖像

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】Meta平台執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)周三推出了針對消費者的新產品，包括可建立如照片真實般影像的AI聊天機器人、並可回答問題的混合實境(MR)智慧眼鏡，以及一款虛擬實境(VR)頭戴式裝置的升級。

外界最關注的還是新導入的AI機器人，Meta宣稱，公司正在建立一個平台，開發者和一般民眾都可以用它來建立客製化的AI機器人，這些機器人也將在Facebook和Instagram上有自己的檔案，並最終將在元宇宙上作為化身出現。

祖克柏此次的新品展示，也反映出他如何應對今年以來投資人對AI的狂熱。

祖克柏形容這些產品將虛擬世界和真實世界合而為一，並強調Meta提供的是低成本或免費的AI，可以整合到日常生活。執行長說，Meta的頭戴式裝置Quest 3是VR領域中最暢銷的產品，也是業內最有價值的產品。相較之下，蘋果的頭戴裝置則昂貴得多。

祖克柏在矽谷說，新一代與雷朋(Ray-Ban)合作的智慧眼鏡將在10月17日販售，售價為299美元。該裝置將配備新的Meta AI助理，能夠將使用者所看到的內容直播到Facebook和Instagram上，比上一代僅拍照的能力有所提升。

祖克柏在Meta Connect大會上發表上述講話。這是該公司今年規模最大的活動，也是疫情爆發以來首次的面對面會議。他還說，新的Quest裝置將在10月10日開始出貨，也將導入Meta AI聊天機器人，可以產生反應的文本和如同照片般真實的影像。

Meta AI將作為助理，嵌入在智慧眼鏡，首先在美國推出beta測試版，明年計畫進行一次軟體更新。該AI助理將能夠辨識出人們看到的地方和物體，此外還可以進行語言翻譯。

Meta使用了基於Lama 2大型語言模型的客製化模型，來製作Meta AI，該公司此前在七月時發布該模型，並提供公共商業使用。祖克柏說，透過與微軟Bing搜尋引擎合作，聊天機器人可以使用即時的資訊。

Meta的全球事務總裁Nick Clegg說，公司已經採取措施，將訓練該模型的資料中過濾掉隱私細節，並限制該工具可以生成什麼樣的東西，例如禁止生成公眾人物的真實照片。Meta一直試圖排除含有個人資訊的資料庫，例如LinkedIn的資料。