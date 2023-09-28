政院拍板護理師夜班獎勵最高加薪2萬 這群人全怒了

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政院通過「夜班獎勵」最高加薪2萬 這群人全怒了：以後白班誰做？

【旺得富理財網】行政院會今通過「台灣護理人力供需分析與政策整備」方案，其中最引發注意的是增加護理師夜班獎勵，明年度將以健保總額專款專用編列。以護理師每月上20次小夜班為例，每月薪水預估會增加8000元至1.2萬元；大夜班則增加1.2萬至2萬。

不過消息一出卻讓不少護理人員炸鍋，「難道白班的護理人員就不是人」、「白班最忙，為何白班不加薪？」、「未來白班沒人要上囉」。

行政院長陳建仁表示，目前台灣護理執業人員約為18.6萬人，但因高齡社會到來，醫療需求增加，加上疫情干擾，讓醫護人員的壓力及工作量大幅提升，導致人員流失嚴重，在兼顧人力培育、留任原則下，盼能藉改善環境，在2030年前再增加5.5萬至7.4萬名護理人員。

「台灣護理人力供需分析與政策整備」方案共有12項策略計劃，其中最受關注的是護理人員夜班獎勵措施，在小夜班部分，地區醫院每班400元、區域醫院500元、醫學中心600元；至於大夜班部分，地區醫院每班600元、區域醫院800元、醫學中心1000元。以此推估，護理人員加薪幅度最高可達2萬元。

消息出來，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳在臉書重批，這根本是短暫的政策買票，獎勵只有給夜班護理人員，白班也一樣辛苦，為何津貼就沒有白班？大家別忘記還有護理人員的「防疫津貼之亂」，第一線拿不到錢，前車之鑑大家不忘記。

許多護理人員也紛紛在底下留言，批評「騙選票啊！有誠意就入法」、「怎麼加薪不是三班都給？」、「以後專上夜班」、「比扯鈴還扯」、「請賴功德做一天床邊護士試看看」、「為何不是底薪調高，而是調升夜班費」。