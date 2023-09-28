彰化北斗豪墅案「匯寶新境Ⅱ」配備與工法區域首見 磁吸同業競相觀摩

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看準南彰化北斗鎮的發展前景，台中建商競相搶進購地推案！其中，匯寶建設新完工的「匯寶新境Ⅱ」電梯別墅案，強調引進台中七期豪宅工法及配備，包括「易利柱」一體成形優化工法、全棟YKK氣密窗等多達二十項獨家配備工法，在當地都是首見，引起市場矚目。

曾有「一府、二鹿、三艋舺、四北斗」之說的北斗鎮，商業中心地位舉足輕重，昔日台灣甚至有一段水運發達的期間，北斗即是鹿港的下一站貨運集散地，為當時南彰化最繁華的聚集地。

時值今日，北斗位居國道一號北斗交流道、省道一號縱貫線與東西向150縣道交匯處，城鎮機能成熟完整、各級學校林立，北斗同時也是彰化高鐵站通往中科二林園區的必經之地，因此躍居南彰化換屋、新移居的熱點。

根據市場調查，位在北斗文教特區的「匯寶新境Ⅱ」臨路電梯別墅，除具地段、生活機能等優勢外，建商引進比照台中七期豪宅工法及配備，吸引當地業者爭相請託觀摩。

「匯寶新境Ⅱ」共規劃6戶臨路型電梯別墅，地坪28至33坪、建坪61至82坪；面寬6米至7米5、深度15.8米，戶戶雙車位，並設置雙電動車充電插座且配備3顆電錶，還有天然氣瓦斯，及最高可申請1G超高速光纖網速。

該案規劃樓高3至4層，四大套房和一間多功能房、雙主臥雙主浴，二樓和頂樓都有大面採光露台。業者貼心為住戶配置綠意花台與雙景觀樹，實現一層一院的Villa生活。

匯寶建設專案經理張閔惠表示，匯寶董事長是彰化人，過去在彰化想住好一點的房子，就是買一塊地，自己用好料慢慢蓋，「就像是想為自己家人煮一碗好麵，總是把最好的食材、顧及健康營養的滿滿心意，熬進這碗麵裡。」因此，希望也能用滿滿的誠意，打包一籃子的好料，「讓在地鄉親感受這是如同自己想住的好宅」！

「用最好、蓋最好！」是匯寶建設成立以來的初心與堅持。以「匯寶新境Ⅱ」為例，結構系統採用安全性第一的「易利柱」一體成形優化工法，是目前超越鋼筋續接器，提升耐震強度與安全性的頂規作法！「匯寶新境Ⅱ」為南彰化採用此項工法的首例，近期大台中轉運中心因運用此工法而聲名大噪。

此外，全棟配備日本YKK AP氣密窗，TOTO衛浴、Panasonic四合一冷暖風機、IF設計得獎-人水品牌水栓，甚至全棟ONE TOUCH和各空間緊急壓扣，都是看齊豪宅大樓才有的頂規配備。

對於許多人不會注意到的細節，包括定溫龍頭、不銹鋼廚具桶身、入口刮泥墊、無障礙空間、挑高2米75大門、衛浴空間防水施作至天花板、園藝自動滴灌。

以及WAFERLOCK維夫拉克電子鎖、林內廚具、頂級乳膠漆、頂樓訂製平踏爬梯、自動通風採光天窗、瑞士KronoSwiss超耐磨木地板、瑞典BOLON地毯及全棟if大獎良品衛浴快速接頭專業水栓等，都有業者的深思熟慮與設計。

而其建築外飾設計獨特的金屬窗花，是匯寶建設為沿續台灣特有建築語彚，希望為建築這樣大型藝術品，建立人文氣質街廓，匯寶還精心規劃了夜間建築燈光計畫，搭配專屬家徽的柱頭燈箱和照亮窗花及建築的洗牆燈。

此案僅從外觀美學就已跳脫市場水平，是期望家業百年興盛的企業主，用代代傳承的起家厝，一如匯寶建設立志要讓每個從其建築經過的人，都能稍停腳步欣賞這精緻的新地標，呼應其開發當地的初心，為彰化帶來更多美好。

匯寶建設希望用穩紮穩打的蹲馬步心態，累積好口碑，因此業者也信心十足地說，「現在彰化想住好房子不用自己蓋，匯寶用料比購地自建更好！」

匯寶建設強調，現在以貼近市場的價格入市，希望讓彰化鄉親感受十足誠意，並體驗匯寶「細細品味、絲絲入扣」的細膩品味。