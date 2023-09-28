利空籠罩商用不動產市場 今年面臨1,000億元保衛戰

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受到經濟疲弱、出口連12季衰退所衝擊，商用不動產市場受利空籠罩，面臨熄火！最新統計顯示，第3季成交金額只有154億元，較上季衰退達7成多，比去年同期也萎縮6成之多，創下近20季新低量；累計前3季成交金額為859億元，年減幅也有26％。市場專家憂心，全年度恐將面臨千億元關卡保衛戰。

第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，雖然央行連續兩季利率凍漲，但出口與經濟下行風險將成為商用不動產市場上最大的不確定性，買方普遍維持觀望的態度，想等待經濟前景更為明確或者有價格誘因才會積極出手。保險業則在金管會規範下，在雙北市難以找到合適的投資標的，轉往主要都會區外，找尋具經營規模的投資機會，例如園區型廠辦或物流不動產，然而保險業投資動能退場所造成的動能空缺，專業投資機構、機構法人或家族投資機構難以完全彌補。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄表示，第3季全台商用不動產成交金額已寫下近20季最低量。其中最大主力買家，為科技業，本季投入金額85億元，占比達到55％。

統計顯示，第3季商用不動產市場的前2大交易皆為科技業購廠，包括晶碩光學以30.4億元購置桃園龜山廠，以及日月光半導體以16.7億元向關係人購入高雄大社廠房部分產權。

再觀察今年前3季表現，單季科技業投入金額介於80億元至100億元之間，相較於製造業或其他產業，需求仍相對穩定。另一方面，隨著台灣內需消費市場回溫下，本季餐飲、食品與零售業購置廠房或廠辦的交易案增加，合計投入金額27億元，例如本土餐飲品牌八方雲集跟爭鮮，都罕見的在北台灣購置廠房擴大或升級中央廚房規模。

在產品方面，本季以廠辦交易82億元為最大宗，占整體交易53％，主要集中在桃園、新北市與竹北等產業密集地區。

其中指標建商在新北市新莊、三重與中和推出的新廠辦案，吸引同區域自用廠商購置，買氣熱絡，也顯示當地老舊廠辦升級以及使用型態轉趨立體化的趨勢越來越明顯。

廠房則以48億元，占整體交易31％，名列第二。

辦公室交易則呈現量縮，相較於上一季成交百億元的規模，本季辦公室交易僅24億元，主因為市中心缺乏大型商辦物件釋出導致交易量縮。

在土地市場方面，雖然充滿雜音，部分建商陸續清點手中土地庫存，將短期內沒有開發計劃的土地出售，包括遠雄建設以40億元出售台中北屯土地，華友聯與隆大皆陸續活化手中土地資產。

但整體觀察，近期的利率止升，以及平均地權條例修法並未撼動自用住宅買氣，連帶使的土地市場有落底回暖的跡象，第三季大型土地與地上權交易金額達306億元，雖比去年同期減少近5成，但比第二季小幅成長29％。

最近，多個縣市政府土地標售案買氣熱絡，包括桃園市政府7月土地標售，單場標脫86筆土地，總標脫金額達到127億元，國泰人壽更以20億元購入3,000坪第二種產業專用區，持續加碼桃園不動產市場，高雄市政府第三季土地標售則是全數標脫，總標脫金額達到21億元。合計今年前三季土地交易金額為706億元，比去年同期減少53％。