雲林10月大男嬰腸病毒重症 送醫當天死亡

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腸病毒疫情持續升溫，雲林縣1名10月大男嬰8月被通報疑似腸病毒重症，送醫後確定重症，經醫院搶救仍於當日不治，28日雲林縣長張麗善前往虎尾鎮立幼兒園，宣導「正確勤洗手」等防疫觀念，教導小朋友正確洗手5步驟及掌握洗手5時機，希望降低孩童感染腸病毒風險。

男嬰8月8日由父母送到保母家，男嬰出現昏睡、嘔吐、意識不清等症狀，送醫院檢查後確定是腸病毒重症，由醫師全力搶救，但病情嚴重，當日宣告不治。由於症狀出現突然，醫師一度質疑是虐童事件，經進一步釐清，男嬰腸病毒症狀明顯，確認死因為腸病毒所引起。

張麗善表示，目前全台正處於腸病毒流行期，9月開學後，腸病毒疫情上升，腸病毒傳染力強，容易透過學童間密切互動而傳播，希望藉由此次活動，讓孩子清楚了解洗手5步驟「溼、搓、沖、捧、擦」，也認識「吃東西前、看醫生前後、接觸幼兒前、上廁所後、擤鼻涕後」的洗手5時機。

縣衛生局長曾春美呼籲，今年腸病毒疫情尚未趨緩，中秋連假過後緊接雙十連假，連假期間孩童如出入人口密集、互動頻繁場所（室內兒童樂園、游泳池等），大人小孩返家後或進食前須確實洗手，並作好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

另外，家庭中應防範兄弟姊妹互相傳染，可用稀釋漂白水消毒幼兒常接觸物品、玩具及環境，同時注意室內通風，玩具應定期清洗並擦乾或曬乾。

曾春美指出，腸病毒是幼兒常見疾病，很多是沒有症狀的，或只出現類似一般感冒的輕微症狀，但絕不能因此而掉以輕心，尤其要特別留意腸病毒併發重症的前兆病徵，例如持續發燒、嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促、心跳加快。