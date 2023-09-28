國道1號銜接台74打破交通瓶頸 進度超前預計明年5月通車

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國道1號增設銜接台74線系統交流道工程持續施作中，預期改善大量車流匯集中清路的交通瓶頸。交通部長王國材與多位立委28日前往視察，目前進度超前近2％，預計明年5月完工；另針對「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」，王國材也承諾補助450萬經費協助地方。

王國材28日在立委何欣純、張廖萬堅、莊競程等人陪同下，視察國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，台中市副市長王育敏及市府團隊也到場。王國材說，台中高速和快速道路完善但銜接不足，國道1號和台74線若有系統交流道將可直接串連，不經過大雅、台中和南屯交流道就進入台中市區，將解決台中3個交流道壅塞問題，並疏導台74線車流，預計明年5月完工。

何欣純表示，原來的國1、台74線車流匯集在中清路，造成交通瓶頸，導致周邊道路交通打結、尖峰時間動彈不得，常態性塞車造成民眾不便，經各級民代爭取，這項建設經費62.6億，2019年11月底開工，預計明年5月完工，未來民眾台74線銜接國道1號不用再下平面道路，無論往西屯或潭子方向皆可省下20分鐘以上的時間。

交通部表示，目前工程進度超前近2％，預計明年5月完工，未來大雅交流道下的平面道路預估可減少2萬台過道車輛，不僅可紓解壅塞瓶頸的龐大車流，對於台中的交通更為順暢。

此外，台中水湳經貿園區全力發展，水湳轉運中心將成為交通轉運樞紐，何欣純、張廖萬堅、莊競程皆強力爭取「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」經費，總經費約600萬元，盼由中央補助450萬元，地方自籌150萬元，台中市政府近期將提案申請，可行性評估完成後，再進行後續工程計畫，預期國道客運能不行經平面道路直接上國道，避免交通擁塞。

王國材表示，現在水湳轉運中心正在施工，過去轉運站若沒有和國道銜接，國道客運將直接在平面道路行駛，易造成壅塞，感謝委員們建議，轉運中心若能直接銜接國道1號，將對台中交通改善非常有幫助，並承諾中央願意補助450萬經費，請市府團隊先做可行性研究，後續工程中央也會全力支持。