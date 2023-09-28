水湳轉運中心拚2026完工 交部支持補助可行性研究經費

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立法院交通委員會今（28）日考察台中建設，交通部長王國材說，期許高公局戮力施工，讓「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，可如期如質於明（2024）年5月底完工通車；「水湳轉運中心」則預計在2026年完工啟用，王國材也支持地方提出的增加補助方案。

立法委員何欣純、張廖萬堅及莊競程等人出席考察台中地區建設，台中市政府由副市長王育敏率市府團隊出席，交通部則由部長王國材率高公局長趙興華、公路局長陳文瑞、路政及道安司長黃運貴和公共運輸及監理司長林福山等人參加，考察高公局「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」及台中市政府「水湳轉運中心增設國道客運專用道可行性研究」案。

其中，「國道1號增設銜接台74線系統交流道工程」，是國道1號大雅交流道及豐原交流道間，增設系統交流道銜接台74線，使國道1號與台74線旅次可經由本系統交流道直接轉換，提升整體高快速路網效能，及有效改善地方道路壅塞情形。該工程目前依既定進度施工中，而王國材並請高公局施工團隊戮力以赴，讓工程如期如質於明年5月底完工通車。

至於2022年9月開工的「水湳轉運中心」，則屬於台中地方建設，預計在2026年完工啟用，台中市政府提出，為避免水湳轉運中心啟用後造成交通壅塞情形加劇，爰擬辦理增設國道客運專用道可行性研究，並請交通部補助可行性研究經費。王國材對此案表達支持，並請公路局後續俟台中市政府循公運計畫相關程序提出補助申請後，加速辦理審議事宜。