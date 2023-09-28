自製暖心月餅來加油 樂活長輩為打火兄弟慶賀中秋

中秋佳節將至，正當大家都準備慶賀中秋之際，卻有一群人，無論平日或假日，都在崗位上默默守護著民眾安全，他們就是英勇的消防同仁！看著消防同仁如此辛苦地執勤出任務，台中大甲仁馨樂活園區的長輩，發起親手做月餅，送暖消防員的活動，於昨日(27日)帶著親手做的月餅，到台中市消防局第五救災救難大隊暨大甲分隊慰問打火兄弟，除了與消防同仁一同慶賀中秋佳節愉快，也為打火弟兄們平日救災救難的辛勞，加油打氣！

仁馨樂活園區的吳奶奶表示，台中市消防局大甲分隊就在仁馨隔壁，一直以來如同友善親切的好鄰居，由於常常看到打火兄弟盡責地執行任務，覺得很感恩有他們的守護，不僅如此，園區長輩們，平時也都很喜歡做一些糕餅、美食，因此才有了做月餅幫打火兄弟慶中秋的想法。後來她與園區的夥伴、工作人員討論，也獲得支持，園區更為此設計活動與課程，並準備好材料，讓長輩們一起參與。而這些長輩們，也相當期待做月餅的活動，在幾天前就不停地問「什麼時候要做月餅？」更特別的是，這次的活動除了園區長輩之外，也有長輩的家屬覺得活動很有意義，因此一同協助製作。

此次園區準備了雪Q餅、紅豆羊羹、冰皮月餅等三項糕點，共十六盒送給消防同仁品嘗，無論是糕點餡料、禮盒包裝、卡片繪製等，都由園區長輩親手DIY完成。一同參與製作的林奶奶表示，原本自己很久沒下廚，但為了製作雪Q餅重新拿起鍋鏟備料，感覺非常有趣；還有李爺爺得意的表示，覺得自己做的羊羹，用料十足，可比外面的好吃；而廖奶奶則負責研磨紅豆泥，把吃奶的力氣都拿了出來，就希望消防同仁能吃到好吃的糕點！

仁馨樂活園區的護理長戴琴聖表示，園區規劃多元課程讓長輩能有不同選擇，而透過像製作月餅、手工DIY自製禮盒親手做活動，都能讓長輩在活動中，訓練肢體靈活度或語言互動能力，像這次活動中的林奶奶，原本個性比害羞安靜，但因為這個做月餅的活動，而變得開朗主動，對增進社交能力非常有幫助；此外，帶長輩出來走走，創造與社區的聯結，串起鄰近社群互動，可說一舉數得。

對此，台中市消防局第五救災救難大隊暨大甲分隊的同仁們，都非常感謝仁馨園區長輩的愛心，也對長輩認真製作月餅，只為替消防分隊同仁慶賀中秋，覺得相當感動。隊長表示，仁馨在這裡，一直都像是好朋友、好鄰居，而園區的長輩，也像自己家人一般讓他們非常有親切感，因此非常歡迎仁馨的長輩來這裡和打火兄弟一起品月餅，慶中秋。