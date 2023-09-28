世界大學排名台大居152 比去年進步35名 校方：持續努力精進

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英國「泰晤士高等教育」特刊（THE）公布2024世界大學排名，台大名列152名，比上年度前進35名。校方表示，最新年度THE上榜大學數量從上年度的1799校成長到今年的1904校，台大在競爭日趨激烈的國際高教環境中尚能呈現進步，未來會持續努力精進。

台大說明，綜觀本年度評比項目，學校在多數實質面指標均有相當幅度進步，惟在聲望指標方面（教學、研究聲望），受主觀及國際宣傳影響較大，因此進步尚未能充分反映在國際聲望及排名上，校方會持續努力精進。 台大提到，校方會虛心參考各校排名情形，作為提升與進步的參考。然而各種排名的高低並不是大學最主要的任務，台大會善盡大學最重要的任務與責任，為國家社會培育所需要的人才，並以大學所孕育的知識及研究對國家社會帶來貢獻與影響力。

台大指出，我國在半導體與科技方面於全世界具有舉足輕重的成就與影響力，近年在防疫抗疫方面的表現與實力也是舉世矚目，這些都與我國在高教上多年來致力人才培育、耕耘科研所累積的成果息息相關，但未必能完全反映在世界大學排名上面。

台大強調，國內大學普遍在國際化及國際聲望相關項目比較吃虧，未來會採取更為積極的措施，來提升國際化及聲望。而台大亦規畫各種國際產學及實習方案，如「國際引路人計畫」、「國際引水人計畫」以及首創「國際NGO人才學校」等，已有超過100家國內外企業單位共襄盛舉，致力建構國際平台，培育及吸引國際人才。