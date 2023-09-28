耳機通路霸主滿三得 進駐新北宏匯廣場 My sound宏匯店正式開幕

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潮流耳機界最大通路商-滿三得My sound，看好擁有「千帆林立新莊港，市肆聚千家燈火」美譽的新莊，9/28日宣布正式進駐宏匯廣場，將跳脫耳機店的舊有印象，開放消費者試用與感受，把最好的聲音體驗感，直覺式賦予給消費者，讓每個人都可以挑選到最適合自己的耳機與周邊配件。

滿三得My sound科技總經理林耕山表示，Mysound宏匯店可說是躍進新北市的第一旗艦代表作，門市位於1樓，消費者可以在潮流與時尚的氛圍中，感受聲音及光源的融合。My sound秉持著「耳機要聽了再買」精神，消費者可以享受包括鐵三角、Marsahll、Harman Kardon 、JBL、JLab、SHOKZ、ANK/Soundcore等琳瑯滿目的品牌商品可以挑選，無論是耳機、喇叭、線材或隨身電腦包皆可一站購足。

My sound宏匯店除了原有的影音商品之外，更新增投影機品牌NEBULA，店內也提供試看試用！

My sound秉持著「耳機要聽了再買」精神，消費者可以享受包括鐵三角、Marsahll、Harman Kardon 、JBL、JLab、SHOKZ、ANK/Soundcore以及投影機品牌NEBULA等品牌商品可以挑選，無論是耳機、喇叭、線材或隨身電腦包皆可一站購足。圖/滿三得提供

My sound宏匯店開幕期間除享My sound折扣優惠之外，Marshall、JBL兩大品牌也推出贈品活動，消費滿額後還可獲得由Mysound獨家贈送精美贈品。林耕山指出，Mysound三創店、信義店、八德店與宏匯店皆有不同的品牌與獨特風格，消費者也可以輕鬆隨興在My sound官網(http://www.mysoumd.com.tw)搜尋您的愛好與需求，再選擇您鄰近的門市親身體驗各品牌不可取代的獨特性，線上購買也享有網路購物的七天鑑賞期。

同時，除了滿足消費者聲音的挑剔更提供輕鬆購物消費模式！實體門市貼心提供各類產品供您試聽與感受，可選擇實體試聽後至Mysound官網選購，免除逛街購物大包小包的不便，落實「耳機要聽了再買」的經營理念，滿三得以台灣通路品牌，用心對待愛好聲音的消費大眾。

【Mysound 官網與各門市資訊】

My sound -三創店 台北市中正區市民大道三段2號5樓(三創生活園區)

My sound -信義店 台北市信義區忠孝東路5段8號5F(統一百貨)

My sound -八德店 台北市中正區八德路段5號2樓(近光華商圈)

My sound -宏匯店 新北市新莊區新北大道4段3號1樓(宏匯廣場)

My sound 官網 http://www.mysound.com.tw