鑫鼎奈米與中央大學攜手推動海水產氫關鍵技術研發

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為邁向2050年淨零碳排目標，健鼎科技子公司鑫鼎奈米與國立中央大學28日舉行技術轉移與產學合作簽約儀式，雙方宣布攜手共同推動海水產氫的關鍵技術研發。合作簽約儀式在中央大學隆重舉行，合作計畫將在中央大學建立示範實驗場域，為推動企業實踐ESG永續經營，發展零碳排放再生能源寫下重要的一頁。

台灣目前氫氣96%以上來自於天然氣重組，因國內天然氣主要來自進口，接收站與儲槽量能有限，且天然氣主要用於發電及民生用途，導致氫氣供應規模受限。未來如何取得穩定潔淨氫氣來源，成為台灣發展氫能須突破的課題。其中一種突破點是「電解海水產氫」，而電解海水製造氫燃料的最大挑戰就是需要預先處理海水，包括反滲透脫鹽、淨化或鹼化，導致海水產氫生產製程繁鎖，成本過高。鑫鼎奈米與國立中央大學材料科學與工程研究所洪緯璿教授攜手合作，正式啟動海水產氫關鍵技術研發計畫，解決海水中氯化物腐蝕、縮短設備使用壽命的致命問題。

洪緯璿教授為國科會高熵材料研發中心成員，結合鑫鼎奈米多年深耕奈米材料合成技術，研發具協同作用的高熵複合觸媒材料提升產氫效率，是雙方合作研發海水產氫電解槽關鍵製程的重要碁石。合作團隊新創海水制氫技術可與現有純水制氫技術相媲美，於海水中穩定作用1,000小時以上，結合台灣高熵材料技術和豐沛的海水資源，進一步降低氫氣的生產成本，達到民生實用階段，實現台灣綠氫的自給自足。

台灣綠氫能源技術產業鏈中，最欠缺的就是大型電解槽設備技術，目前主要電解槽設備市場仍掌握在國際大廠手中。鑫鼎奈米總經理張培俊博士表示，此次產學合作將為台灣氫能源技術商用化發展帶來助力，並期待能為推動產氫電解槽設備製造本土化貢獻心力。

此次氫能技轉及產學合作簽約儀式也邀請台灣氫能燃料電池夥伴聯盟執行長林若蓁、鑫鼎奈米經理黃信彰、中央大學教授洪緯璿、清華大學講座教授葉均蔚發表專題演講。