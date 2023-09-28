首艘潛艦國造下水 蔡英文：我們做到了 ！

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首艘潛艦國造「海鯤軍艦」（舷號711）今天正式在高雄下水，總統蔡英文前往致詞強調，歷史將會記得這天，過去被視為不可能任務，但潛艦就在眼前，更是守護國家具體實踐，「各位，我們做到了」。

國艦國造和國機國造是蔡英文總統任內施政的重中之重，經過這幾年的努力，新式高教機「勇鷹號」已經交機19架；海軍、海巡的各式艦艇也陸續成軍服役，今天台灣第一艘國造潛艦也已經完成。

出席典禮人員，有國安會秘書長顧立雄、國安會諮詢委員暨潛艦國造專案小組召集人黃曙光、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅、國防部長邱國正、高雄市長陳其邁、台船董事長鄭文隆等人。

蔡英文表示，這艘潛艦將命名為「海鯤軍艦」，不僅為臺灣國防自主立下新的里程碑，更為海軍、為國軍爭氣、為台灣爭光；未來也將乘載著臺灣堅韌勇敢的精神，深潛在海面下，靜靜地守護我們的家園，守護著我們的自由和民主，成為臺灣破浪前行的力量。

蔡英文致詞時第一句即強調，「歷史將會永遠記得這一天！」她說，過去潛艦國造，被認為是「不可能的任務」，但今天，由國人自己設計、打造的潛艦，就在大家眼前。我們做到了！

潛艦國造，不只是目標，更是我們堅定守護國家的具體實踐。蔡英文指出，潛艦是中華民國海軍在戰略及戰術上，發展「不對稱戰力」的重要裝備。我們的國防軍備除了對外採購，更要落實國防自主，才能讓戰力持續更新，讓我們的國防更具韌性。

她說，這件事攸關國家安全，就算需要承擔風險，挑戰再多，台灣也一定要跨出這一步，讓國防自主的政策，在我們的國土上成長、茁壯。

國艦國造和國機國造，是我總統任內施政的重中之重。經過這幾年的努力，我們的新式高教機「勇鷹號」，已經交機19架。海軍、海巡的各式艦艇也陸續成軍服役，今天，臺灣的第一艘國造潛艦也已經完成。

蔡英文表示，我們推動國防自主，除了守護國家安全，也讓產業升級發展，厚植了國家的經濟實力。過去幾年來，我們的國艦國造計畫，帶動相關產業，持續精進技術和研發量能。上下游業者也共同投入計畫，齊心協力，打造完整的國防產業供應鏈，讓臺灣造船產業發展，更上一層樓。

蔡英在擲瓶儀式時也表示，「我滿懷喜悅為你命名與擲瓶，由衷祝福，並賦予你捍衛海疆、確保國安的神聖使命，我正式命名你為海鯤潛艦」