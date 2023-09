中租攜手泰國亞洲理工學院 培育前進東協人才

中租控股董事長陳鳳龍今(28)日與泰國亞洲理工學院校長Kazuo Yamamoto簽署合作協議,以提供中租控股東協市場關鍵人才,在職進修數位轉型與商業分析技術,以及經營管理能力。

陳鳳龍表示,中租控股持續成長的核心策略,聚焦在多元的利基市場,從中小企業融資、小微企業、消費融資,到太陽能事業;然後跨國複製,從台灣發展、中國大陸,以及東協7國,包括泰國、越南、馬來西亞、菲律賓、柬埔寨、新加坡與印尼;再搭配上數位優化與轉型,加速中租控股的成長。

陳鳳龍進一步說明,人才發展是公司永續經營的重要關鍵。因應國際發展與數位轉型策略,新增與泰國亞洲理工學院合作,以商業分析學程為主軸,深化數據、技術與實務的運用與結合,提供在地教育資源,強化員工的競爭力、數位化及國際化。

中租控股落實人才培育。自2013年起,推動MA-G-I-C人才培育計畫,即「亞太儲備幹部計畫」(Management Associate Program),2020年「大東協實習就業計畫」(Greater ASEAN Internship and Employment Program)、2018年「矩陣人才計畫」(International Talent Program),及2016年的「關鍵人才計畫」(Chailease Talent Development Program),以支應東協市場發展。

中租控股亦選派主管赴海外進修,自2019年起與美國紐約大學史登商學院(New York University Stern School of Business)合作,至今,已有數位中高階主管完成在職訓練,取得商業分析碩士在職班(Master of Science in Business Analytics)學位。

2023年新增泰國亞洲理工學院,商業分析和數位化轉型專業碩士(Professional Master's in Business Analytics and Digital Transformation,PMBADT),開展東協關鍵人才在泰國與越南的在職進修。