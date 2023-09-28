銘傳禮賓大使團員神似徐玄、周興哲 明星臉超吸睛

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國慶大典即將到來，迄今已連續39年服務國慶典禮的銘傳大學禮賓大使團，今年選出的30位國慶禮賓人員於今(28)日亮相，當中不僅有來自巴西、斯洛伐克以及貝里斯的外籍生參與，其中幾位同學外貌神似藝人徐玄、周興哲等，一出場就吸引全場目光。

禮賓接待不僅是款待賓客的一種方式，更是一個深入體驗不同文化的途徑。通過互動、分享和體驗的方式，更好地理解和尊重彼此的差異。

來自巴西的Letícia Teixeira（張綺霞）同學表示，過去在巴西從來沒有體驗過接待服務，透過這次密集訓練，真的很佩服擔任禮賓大使的同學，能夠長時間保持優雅又有耐心地指引賓客，直呼真的很不容易。

禮賓服裝依國慶籌備委員會規定穿著，十月初將會亮相全新服裝，以強化專業服務的品質。銘傳大學禮賓大使團指導老師丁翠苓說，今年透過「禮賓服務全方位揭秘」活動，提供外籍生文化體驗及互動，除深入了解禮賓服務的要點和挑戰。同時，也能讓來自不同文化背景的學生互動，分享不同的接待觀點。

丁翠苓提到，最近氣候高溫炎熱，在訓練上特別提醒隊員若國慶典禮天氣悶熱，要注意貴賓是否因高溫而產生不適感，適時地給予關心。服儀部分，除了要反覆面對鏡子練習之外，也要保持身心愉悅，這樣才能讓賓客感受到親切到位的服務。