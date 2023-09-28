10月「回收月」將開跑 回收手機有機會抽iphone 15

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為鼓勵民眾回收廢資訊產品，台北市環保局與環境部資源循環署共同推動「廢手機及廢資訊產品回收月」主題活動，10月2日至31日期間，民眾回收廢手機有機會抽iphone 15新機等好禮，而回收廢鍵盤、廢顯示器、廢筆記型電腦及廢平板等廢資訊產品，更可兌換統一超商數位商品禮券。

環保局表示，市民於活動期間持廢手機至各行政區的清潔隊與內湖再生家具場進行回收，可拿到環境部資源循環署的手機回收抽獎活動抽獎序號單，民眾利用QRcode掃碼或輸入活動網址進入活動網站，完成填寫抽獎資料，即可獲得抽獎資格；另外環境部此次新增手機回收3＋1加碼活動，每回收1支廢手機並成功登錄，就可獲得1次抽獎資格，集滿3次抽獎機會，系統自動加碼1次。

環保局說，針對廢資訊產品，也加碼推出回收送統一超商數位商品禮券活動，民眾於活動期間至各區清潔隊及內湖再生家具場回收廢鍵盤、廢顯示器可兌換禮券50元；回收廢筆電及廢平板可兌換禮券100元，參與民眾於活動結束後1周內會收到手機簡訊，開啟連結後輸入驗證碼，即可兌換禮券至相關通路使用。數量有限，換完為止，每人每日限回收兌換5台，活動期間兌換金額上限400元。

環保局指出，去年度舉辦該活動時民眾回收很踴躍，共計回收資訊產品3375台，其中包括手機1676支，今年除回收廢手機外，也持續鼓勵民眾回收廢資訊產品；同時環保局也提醒民眾，回收廢手機及廢資訊產品前可將內容刪除或格式化，以避免個資外洩，環保局回收後也會進行物理性破壞，讓民眾安心、放心交付回收，共同參與環保行動。