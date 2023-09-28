《盤後解析》震盪小漲 月線連2黑 秋節後這幾類漲相佳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】台股開高後追價買盤力道不足，指數狹幅震盪，終場以16353.74點作收，上漲43.38點，漲幅0.27％，成交金額2540.02億元。明天進入中秋連假，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，過去14年統計，中秋節前5天，台股上漲機率只有33％，顯示長假觀望氣氛濃，但隨著秋節結束，後續1日、5日節前觀望買盤結束，上漲機率回到67％，若將大盤與類股秋節後的表現可以發現，塑膠、紡織、觀光、電器、造紙等表現相對大盤佳；但電子、金融二大權值表現普遍不如加權指數，其中金融表現更為弱勢，顯示秋節後，傳產股有機會表現不錯。

簡伯儀表示，指數在8月月線收黑下，9月指數持續探低點，總計下跌280點，股價跌破半年線支撐，月K線連續二個月收黑，整體量能持續遞減，月KD指標出現高檔閉合，一旦10月指數若跌破前低，月KD指標恐將高檔轉弱；原本9月周線曾經一度低檔轉強，但目前卻呈現低檔鈍化，整體量價結構呈現價跌量縮的整理走勢，預期10月月線若量能無法擴增，指數仍將呈現整理。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，需求提升，相關商機龐大，近期的跌深可留意。