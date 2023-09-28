數位翻轉 商機＠臺北!

為擴大協助臺北市店家由實體經營跨入數位轉型門檻，臺北市商業處111年至112年間推動「臺北市商業數位轉型輔導計畫」，補助超過1,000家店家運用數位轉型服務方案，協助店家調整既有經營模式，擴大應用新型態數位工具，提升自身經營能量。計畫於今（28日）辦理成果發表會，邀請受輔導店家現身分享數位轉型的經驗，並同步發表「數位轉型指南」專刊，期望藉由標竿案例推廣，鼓勵店家踴躍跟上數位轉型的浪潮，攜手市府合作，共同強化臺北市店家競爭力，創造新價值與建立永續經營優勢。

臺北市政府產業發展局局長陳俊安表示，面對消費型態改變及疫情後的嚴峻挑戰，為增加臺北市商圈店家多元經營技能，北市府從「基礎培育」、「深度輔導」及「擴大規模」三大面向著手，除透過數位培訓課程培養店家經營者數位應用技能及經營新思維，並甄選出17家資訊服務業者推出37項數位轉型方案，以全額補助方式，自111年至112年間已輔導臺北市超過1,000家店家導入新型態商務經營模式，如雲端POS系統、線上訂餐及多元支付系統等，推動其應用數位科技，強化臺北市店家競爭力，進而帶動整體商業發展及提高民眾生活的便利性。

成果發表會於受輔導店家「Leaves café午葉」辦理，現場另邀請3家受惠此計畫輔導之店家經營者現身說法，分享如何藉由導入商業數位工具來解決自身面臨的經營問題，及導入後所獲得的效益與改變；如原先人手不足導致店內點餐櫃檯總是大排長龍的「肥仔義起」，導入「雲端小幫手」服務後，無論內用或外帶都可以利用LINE官方帳號進行點餐，解決店家困擾已久的痛點；「英國奶奶」於加入輔導計畫前只能以人工電話方式訂位，常因為忙碌而錯失電話，自從導入線上訂位服務後，現在只要在官網上即可線上訂位，同時串聯到GOOGLE地圖，便於顧客在搜尋當下即可直接訂位，並於預定日前自動傳送簡訊提醒消費者，能更有效掌握訂位狀況；「侯黑鍋物」為了增加翻桌率及強化服務流程，選擇運用大麥智能餐飲系統，除整合訂位、點餐及外送服務，還能夠累績會員點數且記錄會員喜愛的餐點口味，縮短服務流程同時更讓顧客體驗更升級。

112年「臺北市店家暨商業數位轉型輔導計畫」也已同步起跑中，將甄選20家臺北市店家，進行為期四個月的輔導，輔導店家導入虛實整合經營模式，透過深度診斷及客製化輔導，促進臺北市店家以科技創新結合實體門店，拓展多元化的經營行銷管道，店家報名時間自即日起至112年10月16日止，歡迎有意樹立競爭優勢之店家報名。