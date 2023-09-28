台北新和國小校舍耗資14億元改建完工 規畫今年底啟用

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位於台北市萬華區的新和國民小學，創校至今已逾64年，由於校舍老舊且有結構體耐震能力不足及發現有氯離子含量過高之情形後，於2017年底開工改建，工程已於2023年6月完工，並規畫9月取得使照及完成驗收，預計可於年底前開始啟用。

台北市政府工務局新建工程處工務科長蕭志龍表示，新和國小校舍改建工程自2014年12月委託邱永章建築師事務所設計監造，工程施工由東昇營造有限公司承攬，全案施工費約14億元，興建地下3層地上5層總樓地板面積約1萬425坪的校舍及停車場空間。

蕭志龍指出，由於施工期間適逢新冠肺炎疫情期間及大環境之缺工、缺料等諸多困難，均在相關廠商積極處理下一一解決，逐步推動工進，目前已屆啟用階段，預計於今年12月可開始使用。

蕭志龍繼續說明，本案設計理念是基於校園環境即為教育活動之一環，以建造一個多元、節能減碳的永續校園為目標，創造校園多元化空間。此外透過保留基地內老樹，順應環境紋理發展出有機校舍配置，增進基地綠化與保水能力，採用太陽能集電版、通風採光井、浮力通風塔、地下保水貯集設施、遮陽格柵、LED燈具、環保綠建材、雨水回收利用系統等方式，預計將可取得黃金級綠建築標章。

另外依據各年級學生特性，將低年級配置於低樓層並提供戶外遊戲學習空間，減少與中、高年級活動空間重疊，容易互相衝突影響的問題外，更針對幼小學童的特性，打造空間合宜、色彩活潑鮮明的教學空間與遊戲設施。中高年級學童，也有高樓層的屋頂休憩平台，供課間活動之用，而幼兒園部分獨立設置於北基地，可因應未來幼托整合的教育政策，擁有彈性十足的發展空間。

新工處中正工務所主任竺宣同表示，此外為舒緩周遭社區停車位數嚴重不足之問題，本次改建工程納入地下三層停車空間，並設罝通風採光井，形成自然通風的循環，增加地下停車場空間的舒適性，並減少大型風機啟動的機會，達節能效益。

竺宣同最後說明，本次改建將提供46個班級之學習空間，並有304個汽車車位、51個機車車位的公眾停車場，及活動中心供社區於課後使用。將成為一個健康無礙的優質校舍空間，促進多元學習及社區共享的綠活生態校園。