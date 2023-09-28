發放對象跳過代理教師？ 這處教師節禮品爆歧視爭議

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今天是教師節，教師團體在社群平台爆料有些縣市政府在發放教師節紀念品時，只給編制員額，代理教師及臨時人員都沒份，根本是歧視。遭到指控的員林市公所由市長游振雄說明表示，公所都是依據各校提報的名單來發放，學校報多少，公所就給多少，應是有所誤會，「祝所有老師，教師節快樂！」

許多縣市或鄉鎮公所都會在教師節前夕發放紀念品給勞苦功高的老師們，不少教師收到後，也會拍照上傳社群平台，比較一下各地的紀念品種類，其中員林市公所今年發放的教師節紀念品是智能體重機，可連結手機應用程式，具有計算體脂肪等功能。

員林地區的教師收到紀念品後，不少人都覺得今年的紀念品算是實用，因為他們平常工作忙碌，比較沒有時間運動，市公所送這台市價近千元的智能體重機，剛好可以拿來監測身體相關指數，很貼心的教師節禮物。

員林市長游振雄表示，市公所是依據彰縣教育處的法規《彰化縣政府所屬學校教師節敬師獎勵實施要點》發放教師節紀念品，編制內的老師及教職員都有，包括長期代課老師都有。市公所尊重各校人事單位送過來的名單，有多人就給多少，今年共了1757人，去年報1743人，今年比去年還多。

游振雄強調，絕對不會偏心，也不可能大小眼，全都以學校的名單為準，只要是學校報來的都接受，沒有分長期或短期代課老師等等，全部報過來，學校只要來公文都給，學校再提出名單的話，市公所也會都給，今天是教師節，祝所有老師教師節快樂。