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台中祭孔大典大展女力 首次正獻官、佾生都由女性擔任

  • 中時即時 林欣儀_台中
台中市今年祭孔典禮「女力滿滿」，不但由副市長王育敏擔任正獻官，且首度開放32名女學生擔任佾生。(台中市府提供)
台中市今年祭孔典禮「女力滿滿」，不但由副市長王育敏擔任正獻官，且首度開放32名女學生擔任佾生。(台中市府提供)

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今天是教師節，台中市府依循慣例舉辦祭孔大典，特別的是，今年由副市長王育敏擔任正獻官，且首度開放32名女學生擔任佾生，負責遴選佾生的力行國小學務主任陳祥裕說，今年在招收佾生上，女學生反應相當熱烈，且家長也都很支持，因此招收32名五年級女生參加，也出現正獻官、佾生都是女性的特殊情況。

台中市府慶祝孔子誕辰2573周年，在台中孔廟舉行祭孔大典，儀式以古禮瘞毛血、迎神、八佾舞及三獻禮等34道儀節獻祭，吸引上千民眾觀禮，孔廟所長李書華說，今年祭典搭配以國語、英語、日語翻譯介紹，盼讓來自國外的民眾也能感受祭孔儀式的歷史與教育意義。

台中市府民政局指出，每年祭孔典禮都投入許多人力與物力，並由力行國小學生擔綱八佾舞獻舞，備受矚目，特別的是，今年首度開放32名五年級女學生擔任佾生，不但提升佾舞的多元性與平等性，也彰顯孔子「有教無類」及「中庸之道」的思維。

陳祥裕說，今年在招收佾生時，女學生參與的反應比男學生熱烈許多，再加上家長支持，因此選出了32名女生擔任佾生，因都是五年級的學生，也使得許多六年級、畢業的學姊大呼沒機會參加、相當可惜。而也因為女生加入八佾舞演出，間接提升男佾生專心度，調皮搗蛋的情形減少許多。

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