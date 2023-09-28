投信加碼作帳 台股10月聚焦3利空尬4利基

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外資賣超77億 三大法人9/28賣超台股62億元

外資等三大法人周四（9/28）合計賣超台股62.6億元。包括外資與陸資持續逢高調節，賣超77.29億元；投信法人仍力拚作帳，加碼不手軟，單日買超32.81億元；自營商自行買賣部分係買超5.68億元，避險部分係賣超23.8億元，合計單日賣超18.12億元。

業內人士指出，秋節長假期間，首先需面對美國政府是否「關門」變數，若9/29的國會（參眾兩院）無法達成年度財政支出法案，則9/30聯邦政府將立即關門，而牽引美股持續在高檔大震盪；另外，美國Fed（聯準會）透露在年底前，不排除再升息一碼，也使市場持續繃緊神經，加上記憶體大廠美光對新一季度財測悲觀預估，使美股短期向下修正的底部區，或仍暫勿預設立場。

不過，Fed升息瀕尾聲已是市場共識，且美國總統大選之前，聯邦政府應不致「長期」關門，依歷史經驗觀察，美國政府短暫關門，對年度預算達成共識將具催化效益，反而有利空出盡味道，因此，不排除美股短期將步入最後趕底階段。

由於明年AI展望持續看俏，而終端消費性電子庫存水準，也愈趨健康發展，加上大陸積極振興房市與消費，使2024年景氣轉機契機不必過分悲觀。只是一旁仍有油價、物價等通膨問題虎視眈眈，唯預期美國Fed在未來一年，再緊縮空間無多，對美股、台股而言，仍具震盪趨堅轉機契機。

（工商時報 數位編輯）

台股收漲43點 9月下挫280點

台股今天震盪收高，終場上漲43.38點，收在16353.74點，週線小漲9.26點，9月指數下跌280.77點，第3季下挫561.8點。

台股加權指數收在16353.74點，上漲43.38點，漲幅約0.27%，成交值新台幣2540.02億元。

信驊與世芯-KY近日爭奪台股股王寶座，今天雙雙走揚。信驊收在2765元，居台股股王，世芯-KY收在2690元，為股后。

廣達董事長林百里認為生成式人工智慧（AI）現在只是剛開始，AI算力需求每3個月漲1倍，預期將掀起很重要的革命，激勵廣達股價走高，上漲逾4%。緯穎及奇鋐等AI概念股也紛紛收高，為電子類股中表現較佳的族群。

美國記憶體廠美光（Micron）預估2024會計年度第1季每股恐虧損1至1.14美元，虧損高於市場預期，盤後股價下挫3.61%，影響南亞科等記憶體廠股價紛紛收跌。

觀察各產業表現，電子類股指數上漲0.36%，傳統產業股普遍收漲，電纜和觀光類股指數上漲逾1%，造紙類股指數上漲逾2%，表現相對強勢；鋼鐵和航運類股相對弱勢，類股指數同步收跌。

法人表示，中秋連假過後，美股和台股上市櫃企業將陸續公布財報與未來營運展望，是牽動台股後市關鍵，值得密切關注。

(中央社)

盤後》震盪小漲 月線連2黑 秋節後這幾類漲相佳

台股開高後追價買盤力道不足，指數狹幅震盪，終場以16353.74點作收，上漲43.38點，漲幅0.27％，成交金額2540.02億元。明天進入中秋連假，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，過去14年統計，中秋節前5天，台股上漲機率只有33％，顯示長假觀望氣氛濃，但隨著秋節結束，後續1日、5日節前觀望買盤結束，上漲機率回到67％，若將大盤與類股秋節後的表現可以發現，塑膠、紡織、觀光、電器、造紙等表現相對大盤佳；但電子、金融二大權值表現普遍不如加權指數，其中金融表現更為弱勢，顯示秋節後，傳產股有機會表現不錯。

簡伯儀表示，指數在8月月線收黑下，9月指數持續探低點，總計下跌280點，股價跌破半年線支撐，月K線連續二個月收黑，整體量能持續遞減，月KD指標出現高檔閉合，一旦10月指數若跌破前低，月KD指標恐將高檔轉弱；原本9月周線曾經一度低檔轉強，但目前卻呈現低檔鈍化，整體量價結構呈現價跌量縮的整理走勢，預期10月月線若量能無法擴增，指數仍將呈現整理。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，此外，中小型股中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線來看，AI仍是主流題材，多頭行情仍有機會持續，其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都會是AI的受惠股，需求提升，相關商機龐大，近期的跌深可留意。

（時報資訊 莊丙農）