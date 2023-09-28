台中市北港高中校友會秋節聯誼晩會

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台中市北港高中校友聯誼會，舉辦中部地區校友中秋節聯誼晩會。校友總會長林勝祥、前任台中校友會聯誼會理事長蔡嘉榮，及總會相關幹部，參加中秋節聯誼晩會。

台中市北港高中校友聯誼會於29日，假台中市三樂會所（台中市北港高中校友聯誼會所），舉辦中部地區校友中秋節聯誼餐會。邀請國立北港高中校友總會長林勝祥，及總會相關幹部，參加中秋節聯誼晩會，並由總會長林勝祥頒發幹部聘書給有功人員，一起歡度中秋晩會。

北高校友總會長林勝祥表示，國立北港高中創校迄今，已屆67年頭，校友遍佈全省各縣市，或旅居國外，活躍政商公教各界，頗多位居要津，甚或財力厚實，堪稱成就非凡。各縣市校友為連絡感情，增進情誼，普遍倡議成立校友會，定期聯誼增加校友感情。

晩會進行中，特別安排北港高中校友會薩克斯風樂團演出：月亮代表我的心等與月相關經典名曲，並邀請喜歡唱歌人員獻上經典名歌，大家盡情發揮，演出多首經典名曲，樂聲美妙動聽，校友熱烈回響，大家一起提前共渡歡樂中秋晚會。

校友總會長林勝祥，為鼓勵薩克斯風樂團，以國立北高校友總會樂團名稱，積極參與地區公益表演，對提升校風、增進校譽有優良貢獻。校友總會長林勝祥，特別頒發聘書給樂團幹部:樂團團長蔡嘉榮、執行長蔡明智、總監林淑中、老師王韶翊，以表彰他們辛勞。

北港高中台中校友聯誼會長吳培元表示，前任聯誼會理事長蔡嘉榮掌理期間，出錢出力積極任事，會務運作順遂，校友互動 聯繫頻仍。為增進聯誼熱絡氣氛，乃召集早期退休校友，當初籌組薩克斯風長青樂團，由高中第一屆學長蔡長衛擔綱創團首任團長，前任聯誼會理事長蔡嘉榮則以私人會館充作會所，提供團員無償使用，並推薦名師林淑中、王韶翊指導，數年間發展頗具規模，演奏已臻相當水準，且均領有街頭藝人證照。平時校友集會聯誼同樂外，屢屢受邀各地公益表演，自娛娛人頗受好評，凸顯北港高中作育英才，百年樹人大業，名人輩出。