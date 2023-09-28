《通網股》中華電、乖乖跨界攜手第二彈 打造完整IDC服務

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【時報記者王逸芯台北報導】中華電(2412)IDC為企業提供全方位一站式整合服務，滿足企業多元需求，繼首波活動跨界與「乖乖」聯名推出中華電信IDCx乖乖聯名包讓企業「安心放、放心安」，再推出第二波全球首創「乖乖安心加持訂閱」全新加值服務，不僅提供專業機房服務讓客戶託管重要設備，更持續優化各個面向的客戶體驗，讓中華電完整的IDC服務，提供企業雙重加持。

中華電表示，有別於傳統的燈號檢查服務是在客戶發現異常後，透過IDC智慧幫手服務，請機房協助現場勘查回報；中華電精心規劃全新訂閱制燈號巡檢加值服務，化被動為主動，每日定時回報客戶指定設備定時定次檢查之燈號，更可提供月報表彙整資料，作為客戶內部檢視及留存用途，使客戶安心運營。除了全新加值服務外，中華電信另同步推出整合型優惠方案，期待能滿足更多不同客戶族群的需求，幫客戶皆能夠達到「安心放、放心安」。

中華電IDC持續引進尖端節能與冷卻技術，打造高效能、高能源使用效率的專業機房，可幫助企業大幅降低碳排放量，達到環境永續目標。企業選擇使用中華電信專業IDC服務，以租賃代替購買，不需投入大量成本採購機電設備、建置各項軟硬體，不僅環保、降低碳足跡，更可將企業資源集中於拓展其核心業務，專注於公司發展及治理。

本次中華電IDC與乖乖二度跨界聯名，客戶只要選購全新推出的燈號巡檢加值服務、或是資安相關的弱點掃描服務，即可獲得IDC乖乖吊飾並由機房人員協助吊掛或吸附在租用的機櫃上，達到為機櫃「點光明燈」的庇佑效果，讓客戶從裡到外，安心託管。