明台產險首創「農險理賠快易通」

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為配合農業金融署農業保險政策、提供農民快速即時的災害補償機制，明台產物表示，該公司特於颱風季期間推出國內首創「農險理賠快易通」智能理賠服務。

明台產物指出，以柚子保險、柑橘保險為例，保險公司智能保險系統連線農作物所在地氣象站大數據，當偵測風速超過保單約定標準時，即可主動啟動理賠機制，簡訊自動通知農民，並依投保所附銀行帳戶於10日內下款，所有過程農民不用填寫任何申請表格、方便快速，未來亦將繼續擴大到養蜂保險等其他農業保險。

三井住友海上集團明台產物保險理賠本部副總經理李志昌表示，台灣農民平均年齡64歲，對於複雜的保單條款與理賠流程較不熟悉，當發生颱風之際，不見得知道是否可以理賠或是如何申請理賠，因此「農險理賠快易通」即可解決高齡農民的痛點，方便快速又不會遺漏，有助減少投保疑慮、提升投保意願。另由於理賠流程簡易，紙本保單查閱需要性降低，因此明台亦將推廣農險電子保單，農民投保後透過手機簡訊即可收單、並有第三人存證備查，從投保到理賠過程全程無紙化，符合數位科技與節能減碳的新趨勢。

李志昌進一步表示，氣象參數型保險是農業保險常見的商品型態，符合農作物所在地氣象站所紀錄的氣溫、降雨、風速等一個或多個氣候條件時，農作物損害即可依照保單條款約定的參數條件、進行不同比例的理賠。由於理賠標準明確沒有爭議，不需要理賠人員到場勘災評估損失，故最適合採用大數據與數位科技來加速理賠程序。

由於氣候變遷，今年侵台颱風有增加的趨勢，造成農民不小的災損。李志昌說，以明台產險承保的柚子保險為例，今年7月杜蘇芮颱風及9月海葵颱風共造成台南、宜蘭、新北市八里等農民約600萬元賠款，因此，農業保險對於保障農民收入穩定相當重要。

明台產物進一步說，經過溫室氣體盤查，產險業本身營運碳排有限，主要來自於承保汽機車、工廠等業務所分攤的保戶碳排；而農業保險屬於低碳排業務、甚至未來有機會成為負碳排或產生碳匯，有助於達成淨零排放的目標。此外，明台產險本身也參與農業推廣，新總部大樓仿照三井住友海上集團東京總部規畫綠地空間，設置小型空中花園與空中農場，種植稻米與各種蔬果，透過太陽能發電與雨水回收系統成為農電共生示範區，有助於吸收碳排並發展生物多樣化，是台北市中心少數前瞻的城市綠洲設計。