比亞迪擠下福特，八月銷量搶進全球前四大排行榜

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中國內需不佳，比亞迪因全數車款轉為新能源車搭上節能新趨勢，成功避開中國景氣下行的風險，8月份月銷量仍逆勢成長5％，成功擠下福特，成為市占第四名的車廠，市占率與排行第三名的Honda，差距僅0.1％。

根據TrendForce統計，2023年8月全球37個銷售市場汽車銷量合計為555萬輛，較7月份成長近1％。就前十大汽車品牌的組成來說，與上月排名相同，前三名依序為Toyota、Volkswagen、Honda，市占率依序為9.8％、6.5％、4.9％，排名並未改變，僅Ford出現下滑，Ford則因其歐洲與美國市場銷量較上月減少，排名下滑至第6名，銷量月衰退6.7％，市占退縮至4.2％，輸比亞迪的4.8％與Hyundai的4.3％。 TrendForce指出，8月受到日本車市進入淡季影響，日系車廠在日本的銷量都出現下滑，整體而言，Toyota月衰退2.6％；Honda雖逆勢走揚，但增幅僅0.8％。

其中比較特別是的，中國車廠比亞迪的異軍突起，成功取代Ford成為8月份汽車銷量的第四大品牌。TrendForce表示，比亞迪因車款已全數轉為新能源車，中國市場內需不佳對其影響已明顯縮小，8月份銷售仍月增5％，市占率與第三名的Honda僅差0.1％。

不過，法人推估比亞迪要再擠下Honda更上一層樓，仍有難度，畢竟日系車廠還有來自東南亞等市場的貢獻，比亞迪要超車Honda，必須在全球市場佈局上再加把勁。

展望後市，TrendForce指出，緊接著即將進入秋季車款上市時點，難免會有部分消費者抱持著舊車款將會出現降價的預期心理，亦有部分消費者仍在期待新車上市，恐有部分買氣會遞延至9月份，但就大環境言之，仍有不少變數待釐清，如美國汽車工人工會（UAW）罷工尚未結束、俄羅斯9月21日宣布實施汽油、柴油出口限制，將再度影響歐洲能源供應、油價上漲干擾各國的抑制通膨措施等，一旦通膨再度高漲將不利於消費市場，並可能再次升息，此外，中國正積極透過各種政策激勵內需市場，但從夏季起各地天候異常情況不斷，也會對當地銷售造成影響，第四季的車市買氣仍有待觀察。