馬公第一漁港休閒專用區BOT，亞果與澎縣府簽約4年後完工

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亞果遊艇（7566）集團旗下的亞澎海洋，標下「澎湖縣馬公第一漁港休閒專用區興建營運移轉案」之後，28日簽約，亞果將結合既有亞果澎湖遊艇碼頭遊艇水域、船席，規劃陸上設置完善的俱樂部、住宿旅店、遊憩及各項服務設施，預計2028年完成興建並開始營運，將為馬公第一漁港帶來全新的面貌，提供多元化的海陸休閒體驗，同時促進當地觀光產業的發展，提供遊艇休閒產業新動能。

「馬公第一漁港休閒專用區BOT案」，由澎湖縣長陳光復與亞澎海洋開發公司董事長黃裕庭28日簽約，包括澎湖縣議長陳毓仁、亞果集團董事長侯佑霖等人出席見證。

澎湖縣長陳光復表示，亞果遊艇集團是全台遊艇界的龍頭，7年前亞果與縣府簽約，在第一漁港興建遊艇碼頭，現在將與縣府合作辦理第一漁港休閒專用區。

他說，這個專用區將成為馬公港的門面，串連原有的遊艇碼頭、太陽城饗樂生活館、昇恆昌、雅霖飯店、福朋喜來登、國際廣場，到百世多麗，成為澎湖港灣2.0。

亞果遊艇表示， 馬公第一漁港坐落於馬公市區，交通便利且周邊旅遊資源豐沛，BOT基地面積1,038.48坪，亞果遊艇集團旗下的亞澎海洋開發公司，取得最優申請人之後，擁有50年特許年期，預計投入開發成本逾3億元，自規劃設計至正式營運預估開發期程約4年。

亞果說，「澎湖國際遊艇中心」是亞果繼「亞果澎湖遊艇碼頭」、「亞果青灣山城」後，即將在澎湖營運的最新據點，「澎湖國際遊艇中心」落成後將鏈結既有觀光產業鏈，並引入遊艇相關產業，包含遊艇俱樂部、船艇旅遊、教育、租售等，將澎湖既有的陸上、海上觀光資源與遊艇碼頭結合，健全遊艇休閒產業鏈，帶動整體周邊觀光產業發展同時提供更多就業機會。

亞果表示，坐落於未來「澎湖國際遊艇中心」旁的「亞果澎湖遊艇碼頭」，也是馬公第一漁港轉型之遊艇碼頭，已於2017年6月啟用，為亞果全台首個擁有國際級自建遊艇碼頭、專屬服務會所的據點。

亞果說，未來「澎湖國際遊艇中心」將與原有的「亞果澎湖遊艇碼頭」、會所結合，除了建設具澎湖在地風格的遊艇商店及度假飯店提供旅人住宿服務外，每年因應特殊節慶、觀光季舉辦帆船競賽及海洋主題市集等活動，提供遊艇會會員與旅客多元的海洋休憩服務，加深旅客對澎湖旅遊的創新體驗。